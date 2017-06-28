В Бишкеке состоится народный курултай

Народный курултай соберется 1 июля в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

Как сообщили в оргкомитете мероприятия, в течение июня во всех регионах страны прошли местные курултаи, где были выдвинуты делегаты общенародного собрания. В частности, из Оша в Бишкек прибудут 115 человек, из Джалал-Абада — 120, из Баткена — 70. Чуйская область представит 110 участников, Иссык-Кульская — 75, Нарынская — 65, Талас — 55 человек. Еще 150 человек представят Бишкек.

Народный курултай объединит представителей всех национальностей, проживающих в Кыргызстане.

Предполагается, что в общенациональном собрании примут участие депутаты Жогорку Кенеша, лидеры крупнейших политических партий, видные общественные деятели, представители культурной сферы, искусства Кыргызстана.

Основной целью общенационального собрания станет обсуждение общественно-политической ситуации в преддверии президентских выборов, назначенных на 15 октября текущего года.