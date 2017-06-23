Подключи 4G от MegaCom и получи 32 GB бесплатного Интернета!

По многочисленным просьбам абонентов компания MegaCom продлевает акцию «32 ГБ В ПОДАРОК» до конца лета.

Десятки тысяч активных пользователей Интернета уже по достоинству оценили уникальную акцию от отечественного мобильного оператора, просто подключив 4G LTE от MegaCom.

Вы только представьте, 32 ГБ — это десятки фильмов в отличном качестве, сотни опубликованных видео и фотографий в социальных сетях, загрузка любимых игр, песен и общение со своими близкими в режиме нон-стоп, ведь благодаря 4G вы сможете оставаться онлайн 24 часа в сутки.

Получить бесплатные 32 гигабайта скоростного мобильного Интернета сможет каждый абонент: просто подключите сеть четвертого поколения 4G LTE от MegaCom по команде *460 (вызов).

Если после набора команды *460 система ответит «Замените SIM-карту», обратитесь к специалистам компании MegaCom. В ближайшем Центре продаж и обслуживания или в фирменном салоне вам абсолютно бесплатно обменяют старую SIM-карту на новую формата 4G LTE (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность). После активации сети четвертого поколения вы автоматически получите в подарок 32 ГБ мобильного Интернета от MegaCom.

Подробная информация по акции — на официальном сайте компании.