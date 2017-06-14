20 лет профсоюзу «Дордоя»: от борьбы с рэкетирами до цифрового будущего

25 лет назад на заболоченном пустыре образовался рынок «Дордой», который дал сотням тысяч кыргызстанцев возможность заработать на кусок хлеба. Самые смелые и предприимчивые граждане стали завозить в страну дефицитный товар, налаживая торговые отношения с ближним и дальним зарубежьем.

В тот период торговцы на рынке «Дордой» были бесправными: не было четких правил взаимоотношений между торговцами и администрацией рынка, механизмов исполнения и честного соблюдения партнерских отношений, не была продумана система безопасности торговцев: когда «Дордой» только начинал работать, предприниматели вынуждены были «отмечаться» рэкетирам.

В таких условиях появился запрос на создание общественной организации, которая могла бы решать проблемы предпринимателей, защищать их права. И 12 июня 1997 года был образован профсоюз «Дордоя».

Инициатором создания профсоюзной организации был почетный президент Ассоциации «Дордой» Аскар Салымбеков.

Нам повезло: у нас всегда были сильные лидеры профсоюза — Анатолий Новиков, Сергей Пономарев, сейчас Дамира Долоталиева. Это люди, которые горят душой за общее дело, ночами не спят, защищают права каждого предпринимателя на самом высоком уровне. Аскар Салымбеков

Политические катаклизмы напрямую влияли на жизнь рынка «Дордой» и его торговцев. Сегодня можно уверенно сказать, что только благодаря организованной работе профсоюза рынок выстоял после двух революций.

Сложности ждали «Дордой» и в связи с вступлением Кыргызстана в ЕАЭС. «Первое время предприниматели всего боялись, было очень много вопросов, непонимания. Мы написали сотни статей, провели десятки встреч с предпринимателями и с членами правительства КР. Я сама выступала в Жогорку Кенеше по этому поводу. Многие боялись, что все подорожает, повысятся тарифы, и мы не выживем. В это же время многие недобросовестные компании по перевозке грузов взвинтили цены. Мне пришлось напрямую выходить на руководство таможни и премьер-министра. В итоге профсоюз добился баснословных скидок на растаможку грузов — с $3 до $0,5–1,5 за килограмм, — рассказала Дамира Долоталиева. — Сейчас мы уже два года в ЕАЭС. Конечно, товарооборот сократился, но если бы мы не вступили, то торговля бы совсем остановилась. Пришло понимание, что с вступлением в ЕАЭС в первую очередь помогаем не правительству, а себе самим. Открываются границы, и у нас появляются огромные возможности».

С приходом в 2010 году Дамиры Долоталиевой профсоюз «Дордоя» начал активно продвигать вопросы социальной защиты. Благодаря членским взносам профсоюз ежегодно отправляет предпринимателей — членов профсоюза и их детей — в санатории Иссык-Куля и детские лагеря по льготным путевкам.

Профсоюз оказывает помощь 15 подопечным организациям: домам престарелых, детским домам, домам инвалидов, туберкулезным и онкологическим центрам.

Фото компании. Детский праздник, организованный профсоюзом

В 2008 году и 2015 году Всемирная конфедерация профсоюзов дважды признала профсоюз «Дордой» лучшим в СНГ.

Чтобы гиганту оптовой и розничной торговли оставаться конкурентным, уже недостаточно иметь широкий ассортимент товара, низкие цены и качественную инфраструктуру. Весь мир постепенно переходит к купле-продаже по Интернету. Поэтому профсоюз рынка совместно с администрацией разработал стратегический план развития «Дордоя» на 5, 10 и 15 лет.

7 июля будет запущена большая оптовая площадка «Дордой онлайн». В ней будет собрана вся база данных по товарам и услугам «Дордоя». У каждого предпринимателя будет свой онлайн-кабинет, где он будет выставлять перечень своего товара, фотографии, цены и контакты.

С этой же площадки «Дордой онлайн» начинаются онлайн-продажи для оптовых покупателей по концепции «Али-Баба».

В самое ближайшее время «Дордой» станет зоной свободного Wi-fi, будут отремонтированы дороги, построены новые туалеты, начнется строительство многоэтажной суперсовременной автостоянки.

На территории рынка установят несколько платежных терминалов, чтобы через них можно было оплатить аренду контейнеров, охрану, парковку. Безналичный расчет, по мнению сотрудников профсоюза, исключит коррупцию и вымогательство со стороны фискальных органов.

«Я хочу поздравить всех членов профсоюза с 20-летним юбилеем. Хочу пожелать им не останавливаться на достигнутом, а также стоять на защите прав предпринимателей, отстаивать настойчиво, напористо, чтобы бизнес в Кыргызстане процветал. Чтобы никакие административные препоны не возникали на их пути. Чтобы предприниматели свободно работали, свободно платили налоги и свободно жили в нашей стране», — поздравил почетный президент Ассоциации «Дордой» Аскар Салымбеков.