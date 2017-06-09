Подключите скоростной Интернет от MegaCom для дома и офиса

В наше время благодаря развитию технологий 3G и 4G многие все чаще выбирают беспроводные мобильные маршрутизаторы, отказываясь от традиционных проводных способов подключения к Интернету. Ведущий мобильный оператор страны предлагает современные девайсы, которые станут отличной альтернативой проводному Интернету. В данной статье приводятся убедительные причины приобрести модем или Wi-Fi-роутер от MegaCom прямо сейчас.

— Это удобно.

Вы не привязаны к проводам, возьмите модем в поездку за город, на семейный пикник, в командировку или отпуск.



Модем компактный и легкий.



Подключается к ноутбуку через порт USB, не требуя внешнего источника питания.



Модем оснащен слотом для карты памяти MicroSD объемом до 32 ГБ, что позволит вам использовать его как USB-флеш-накопитель.

— Это просто.

Подключите модем к ноутбуку или компьютеру и начните пользоваться Интернетом.



Программное обеспечение, необходимое для работы модема, устанавливается.

— Это выгодно. Станьте участником акций от MegaCom и получите модем в подарок.

«Получи 3G USB-модем в подарок» : подключившись к тарифному плану «Домашний Интернет» с опцией «Комфорт», которая обеспечит 30 дней неограниченного объема Интернета всего за 805 сомов, вы получите 3G USB-модем в подарок. (+7 дней безлимита в подарок).

: подключившись к тарифному плану «Домашний Интернет» с опцией «Комфорт», которая обеспечит 30 дней неограниченного объема Интернета всего за 805 сомов, вы получите 3G USB-модем в подарок. (+7 дней безлимита в подарок).

«Получи 4G USB-модем в подарок» подключившись к тарифному плану «Безлимитный 4G» и оплатив сразу за 60 дней, вы получите 4G USB-модем в подарок. Стоимость подключения на 60 дней по акции составит 2000 сомов вместо 2580 сомов.

— Это удобно.

Пользоваться Интернетом можно в любом месте в пределах радиуса распространения сигнала от роутера.



К высокоскоростному Интернету через один роутер могут одновременно подключиться до 10 устройств: смартфоны, планшеты, компьютеры, телевизоры и т. д.



Роутер оснащен аккумулятором, тем самым может обеспечить до 6 часов автономной работы в активном режиме.



Вы не привязаны к проводам.

— Это просто.

Выберите Wi-Fi-сеть от роутера и введите пароль.

— Это выгодно. Станьте участником акции и получите Wi-Fi-роутер в подарок.

«Получи 4G Wi-Fi-роутер в подарок»: подключившись к тарифному плану «Безлимитный 4G» и оплатив сразу за 90 дней, вы получите 4G Wi-Fi-роутер в подарок. Стоимость подключения на 90 дней по акции составит 3100 сомов вместо 3870 сомов.

Чтобы установить высокоскоростной Интернет у себя дома или в офисе, предварительно просмотрите карту покрытия сети и узнайте подробности об участии в акциях на сайте компании или в любом из центров продаж и обслуживания или фирменных салонов MegaCom.