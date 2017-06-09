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Бизнес

Подключите скоростной Интернет от MegaCom для дома и офиса

В наше время благодаря развитию технологий 3G и 4G многие все чаще выбирают беспроводные мобильные маршрутизаторы, отказываясь от традиционных проводных способов подключения к Интернету. Ведущий мобильный оператор страны предлагает современные девайсы, которые станут отличной альтернативой проводному Интернету. В данной статье приводятся убедительные причины приобрести модем или Wi-Fi-роутер от MegaCom прямо сейчас.

USB-модем от MegaCom:

— Это удобно.

    • Вы не привязаны к проводам, возьмите модем в поездку за город, на семейный пикник, в командировку или отпуск.
    • Модем компактный и легкий.
    • Подключается к ноутбуку через порт USB, не требуя внешнего источника питания.
    • Модем оснащен слотом для карты памяти MicroSD объемом до 32 ГБ, что позволит вам использовать его как USB-флеш-накопитель.

— Это просто.

    • Подключите модем к ноутбуку или компьютеру и начните пользоваться Интернетом.
    • Программное обеспечение, необходимое для работы модема, устанавливается.

— Это выгодно. Станьте участником акций от MegaCom и получите модем в подарок.

    • «Получи 3G USB-модем в подарок»: подключившись к тарифному плану «Домашний Интернет» с опцией «Комфорт», которая обеспечит 30 дней неограниченного объема Интернета всего за 805 сомов, вы получите 3G USB-модем в подарок. (+7 дней безлимита в подарок).
    • «Получи 4G USB-модем в подарок» подключившись к тарифному плану «Безлимитный 4G» и оплатив сразу за 60 дней, вы получите 4G USB-модем в подарок. Стоимость подключения на 60 дней по акции составит 2000 сомов вместо 2580 сомов.

Wi-Fi-роутер от MegaCom:

— Это удобно.

    • Пользоваться Интернетом можно в любом месте в пределах радиуса распространения сигнала от роутера.
    • К высокоскоростному Интернету через один роутер могут одновременно подключиться до 10 устройств: смартфоны, планшеты, компьютеры, телевизоры и т. д.
    • Роутер оснащен аккумулятором, тем самым может обеспечить до 6 часов автономной работы в активном режиме.
    • Вы не привязаны к проводам.

— Это просто.

    • Выберите Wi-Fi-сеть от роутера и введите пароль.

— Это выгодно. Станьте участником акции и получите Wi-Fi-роутер в подарок.

Чтобы установить высокоскоростной Интернет у себя дома или в офисе, предварительно просмотрите карту покрытия сети и узнайте подробности об участии в акциях на сайте компании или в любом из центров продаж и обслуживания или фирменных салонов MegaCom.
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