«Счастливые SMS» от MegaCom: шансов на победу еще больше

С каждым днем желающих попытать свою удачу в викторине «Счастливые SMS» становится все больше. У каждого участника увеличатся шансы на победу благодаря новым возможностям, которые вводятся в действие с 20 июня 2017 года.

Принять участие в викторине теперь можно, приобретая не только стандартный пакет 20 SMS за 12 сомов, но и приобретая пакет частями в случае отсутствия на балансе достаточных средств для оплаты стандартного пакета: 16 SMS за 10 сомов, 12 SMS за 8 сомов, 8 SMS за 6 сомов, 6 SMS за 4 сома и даже 4 SMS за 2 сома.

Теперь вы имеете шансы на победу при любом состоянии баланса.

Также вам предоставляется супервозможность улучшить свой результат благодаря подписке и участию в бонусных фазах в викторине «Счастливые SMS». За каждое отправленное SMS в рамках бонусной фазы участник получает 30 SMS внутри сети, стоимость одного SMS на номер бонусной фазы — 30 сомов. Количество вопросов в каждой бонусной фазе — 20.

Более подробную информацию вы сможете узнать на сайте luckysms.megacom.kg.