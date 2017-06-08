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Бизнес

Жанар Акаев: Молодежь — это огромный ресурс для развития страны

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев поделился с участниками форума «Бирге» своим видением участия молодежи в общественно-политической жизни страны.

Молодой политик подчеркнул актуальность проведения подобного форума в Кыргызстане.

Практически треть населения страны — это молодежь. Это огромный ресурс для развития страны.

Жанар Акаев
«Чтобы раскрыть этот огромный потенциал на благо развития Кыргызстана, необходимо не только желание самой молодежи, но и соответствующая поддержка со стороны руководства страны», — отметил депутат.

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Кроме Жанара Акаева, своим опытом и проектами с участниками форума поделились Чингиз Шамшиев, проректор АУЦА, известный предприниматель Нургазы Кенжекулов и многие другие.

В рамках форума прошел телемост с США — известный кинорежиссер Руслан Акун рассказал о творческом потенциале молодежи страны.

Напомним, что сегодня в Бишкеке проходит презентация молодежного движения «Бирге», которое объединило прогрессивную молодежь всех регионов Кыргызстана. Завершился форум праздничным концертом. Известная кыргызстанская группа «Заманбап» презентовала клип на песню, посвященную движению «Бирге».
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