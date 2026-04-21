В МТУ «Манас-Ата» города Ош скоро введут в эксплуатацию новый ФАП

В селе Жаны-Маала, входящего в территориальное управление «Манас-Ата» города Оша, полностью завершено строительство фельдшерско-акушерского пункта, и в ближайшие дни он будет сдан в эксплуатацию. Об этом сообщает мэрия южной столицы.

По ее данным, сейчас там ведутся работы по озеленению и благоустройству территории, а также по созданию комфортных условий для граждан.

В частности построены пандусы и лестницы, приспособленные для передвижения с колясками. В этих работах активно участвуют и местные жители, внося свой вклад.