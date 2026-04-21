Айсберг А23а почти полностью растаял. Еще год назад он был самым большим в мире

Айсберг А23а, который еще в 2025 году считался крупнейшим в мире, раскололся на мелкие части, потеряв 99 процентов своей изначальной площади, пишет Meduza со ссылкой на Арктический и антарктический научно-исследовательском институт (ААНИИ).

В январе площадь айсберга составляла около 1,3 тысячи квадратных километров. К настоящему моменту его площадь составляет менее 50 квадратных километров. Сейчас айсберг А23а продолжает дрейфовать по чистой воде и раскалывается буквально на глазах.

Фото NASA

Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году. На момент образования его площадь составляла 4 тысячи 170 квадратных километров (почти в два раза больше площади Петербурга).

Больше 30 лет айсберг А23а был на мели в море Уэделла, а затем начал дрейфовать, теряя площадь.

К концу 2025 года А23а уменьшился до 1 тысячи 370 квадратных километров и перестал быть самым большим айсбергом в мире.
