Темир Сариев: У молодежи страны должна появиться своя «кыргызская мечта»

Темир Сариев выступил перед участниками молодежного форума «Бирге». Политик отметил актуальность встречи и презентовал свое видение участия молодежи в жизни страны. Экс-премьер-министр Кыргызстана подчеркнул, что именно молодежь сможет дать новый импульс развитию в стране.

По мнению Темира Сариева, стране нужны радикальные реформы. У людей, в особенности у молодого поколения кыргызстанцев, должна появиться своя «кыргызская мечта».

Пришло время новых технологий и нового качества жизни. И это касается не только IT-индустрии. Это касается медицины, сельского хозяйства, туризма, производства технологических продуктов. Темир Сариев

«Всем этим мы можем заниматься у себя на родине. У нас много талантливых ребят снимают фильмы, работают в IT-секторе, хотят развивать туризм. Им необходимо дать возможность делать это лучше и больше», — отметил Темир Сариев.

По его мнению, задача государства и всего общества — дать молодежи перспективу работать в Кыргызстане. И не просто работать, а иметь хорошо оплачиваемую работу и хорошее качество жизни.

«У каждого из нас есть мечта. У народа она тоже должна быть. Мы должны определить для себя нашу «кыргызскую мечту» и обязательно реализовать ее. Все ВМЕСТЕ!» — добавил Темир Сариев.