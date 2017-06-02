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Бизнес

MegaCom запускает новые порталы для любителей спорта

MegaCom продолжает заботиться о приятном времяпровождении и досуге каждого из своих абонентов и запускает новые развлекательные порталы для фанатов спорта — sport.megacom.kg и football.megacom.kg.

Сервис «Спортивный портал» порадует абонентов последними новостями из мира спорта и спортивных событий. Уникальная возможность доступа к просмотру в режиме реального времени со своих смартфонов, планшетов и персональных компьютеров. Оформить заявку на подключение к сервису очень легко, наберите команду *9727*2#. Подключение бесплатное, абонентская плата составит всего 10 сомов в сутки.

А для настоящих футбольных фанатов MegaCom представляет сервис «Футбольный портал», с помощью которого абоненты сети могут отслеживать последние результаты футбольных матчей, следить за онлайн-трансляциями, читать аналитику и новости мирового футбола на экранах своих гаджетов.

Подключитесь к порталу всего за 10 сомов в сутки, набрав команду *9727*1#.

Будьте в курсе всех спортивных событий вместе с MegaCom!
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