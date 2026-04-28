Двадцать лет вместе: MEGA делится праздником с абонентами

Сегодня для MEGA особенная дата — компании исполняется 20 лет. За это время изменилось многое: технологии, скорость жизни, привычки людей. Но неизменным осталось одно — связь, которая объединяет.

За два десятилетия MEGA прошла через разные этапы — рост, трансформации, новые вызовы. Компания развивалась вместе с Кыргызстаном, расширяя сеть, внедряя цифровые решения и делая мобильную связь доступной там, где она действительно нужна. И в основе всего этого — люди, которые выбирают MEGA каждый день.

Юбилей компания решила отметить не только словами, но и живым общением. В этот день топ-менеджмент MEGA вышел в центры продаж и обслуживания, чтобы лично поздравить абонентов, поблагодарить их за доверие и разделить этот момент вместе.

В честь своего дня рождения MEGA дарит абонентам бесплатный интернет — как символ благодарности за годы вместе. Объем подарка зависит от стажа в сети:

до пяти лет — 5 ГБ;

от шести до десяти лет — 10 ГБ;

от 11 лет и более — 20 ГБ.

Активировать подарок можно в приложении MegaPay или с помощью команды *400#. Пакет действует в течение семи дней при активном тарифе.

Двадцать лет — это только начало. И MEGA продолжает двигаться вперед — вместе со своими абонентами!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.