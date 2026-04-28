14:27
USD 87.43
EUR 102.72
RUB 1.16
Бизнес

Двадцать лет вместе: MEGA делится праздником с абонентами

Сегодня для MEGA особенная дата — компании исполняется 20 лет. За это время изменилось многое: технологии, скорость жизни, привычки людей. Но неизменным осталось одно — связь, которая объединяет.

За два десятилетия MEGA прошла через разные этапы — рост, трансформации, новые вызовы. Компания развивалась вместе с Кыргызстаном, расширяя сеть, внедряя цифровые решения и делая мобильную связь доступной там, где она действительно нужна. И в основе всего этого — люди, которые выбирают MEGA каждый день.

Юбилей компания решила отметить не только словами, но и живым общением. В этот день топ-менеджмент MEGA вышел в центры продаж и обслуживания, чтобы лично поздравить абонентов, поблагодарить их за доверие и разделить этот момент вместе.

В честь своего дня рождения MEGA дарит абонентам бесплатный интернет — как символ благодарности за годы вместе. Объем подарка зависит от стажа в сети:

  • до пяти лет — 5 ГБ;
  • от шести до десяти лет — 10 ГБ;
  • от 11 лет и более — 20 ГБ.

Активировать подарок можно в приложении MegaPay или с помощью команды *400#. Пакет действует в течение семи дней при активном тарифе.

Двадцать лет — это только начало. И MEGA продолжает двигаться вперед — вместе со своими абонентами!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/372215/
просмотров: 112
Версия для печати
Популярные новости
Двадцать лет вместе: MEGA делится праздником с абонентами
28 апреля, вторник
14:21
В Бишкеке пройдет международный айтыш, посвященный 90-летию Бексултана Жакиева В Бишкеке пройдет международный айтыш, посвященный 90-л...
14:17
Двадцать лет вместе: MEGA делится праздником с абонентами
14:07
В фонде «Бугу эне» показали слепую медведицу, спасенную из токмокского зоопарка
14:05
Бали ближе с каждым переводом с «Оптима Банком»
14:00
Граница с Китаем временно закроется