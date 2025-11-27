09:11
Бизнес

Цифровые технологии улучшают результаты лечения рака в сети клиник Acıbadem

Фото Acıbadem. Современные цифровые системы применяются на разных этапах лечения, повышая точность и безопасность

Сеть клиник Acıbadem обеспечивает онкологическое лечение мирового уровня благодаря высокотехнологичной лучевой терапии и работе опытной команды специалистов. Ежегодно свыше тысячи пациентов из более 50 стран выбирают подразделение радиационной онкологии для получения передовых методов лечения.

Лучевая терапия остается основным методом борьбы с онкологическими заболеваниями уже более века, а технический прогресс делает ее точнее и эффективнее. Сегодня начинается новая эра онкологической помощи — с использованием высокоточных аппаратов, усовершенствованных методик и интеллектуальных систем, которые помогают врачам принимать более точные решения. Одним из ключевых достижений стала онлайн-адаптивная лучевая терапия, позволяющая корректировать план лечения прямо во время процедуры — в зависимости от текущих изменений в организме пациента.

Лучевую терапию применяют как:

  • основной метод лечения;
  • послеоперационный этап, чтобы снизить риск рецидива;
  • предоперационную методику для уменьшения опухоли;
  • часть комплексного лечения вместе с химиотерапией и системными препаратами.

Роль интеллектуальных систем

Современные цифровые технологии существенно повышают точность и эффективность лучевой терапии. В сети клиник Acıbadem они используются на разных этапах лечения и помогают улучшить результаты и повысить безопасность.

Одним из ключевых процессов является контурирование — выделение опухоли и здоровых тканей на изображениях. Интеллектуальные алгоритмы делают этот этап значительно быстрее и точнее, обеспечивая более оптимальное распределение дозы и лучшую защиту жизненно важных структур.

Цифровые системы также играют ключевую роль в адаптивной терапии: они помогают автоматически пересчитывать расположение органов и опухоли перед каждой процедурой. Благодаря этому план лечения обновляется динамически — с учетом текущего состояния пациента.

Acıbadem
Фото Acıbadem. Онлайн-адаптивная лучевая терапия — одно из важнейших технологических достижений

Такие решения позволяют эффективно лечить широкий спектр онкологических заболеваний: рак молочной железы, опухоли мозга и позвоночника, рак легких и ЖКТ, простаты, головы и шеи, гинекологические опухоли, детские онкозаболевания, меланомы и саркомы.

Переход к полноценной клинике онлайн-адаптивной терапии

Онлайн-адаптивная лучевая терапия (OAR) обеспечивает действительно персонализированный подход. План лечения пересматривается в реальном времени перед каждой процедурой, что заменяет устаревший фиксированный план и повышает точность облучения, снижая нагрузку на здоровые ткани.

Руководитель кафедры лучевой онкологии Университета Acıbadem профессор Энис Озьяр отмечает:

«Мы движемся к тому, чтобы сделать Acıbadem полностью функционирующей клиникой Online Adaptive Radiotherapy. Три из четырех аппаратов в больнице Acıbadem Maslak — Elekta Unity, ViewRay MRIdian и Varian Ethos — выполняют адаптивные процедуры на основе МРТ или КТ. Мы — один из немногих центров в мире с настолько широкими возможностями OAR».

сети клиник
Фото сети клиник. Acıbadem — один из немногих медицинских центров с таким разнообразием OAR-технологий

Эта технология позволяет создавать индивидуальный план для каждой сессии, точно адаптированный к текущей анатомии пациента. Такой подход снижает риск пропуска части опухоли, улучшает доставку дозы и обеспечивает максимальную защиту здоровых тканей.

Если вы хотите узнать больше, посетите сайт acibadem.com.ru и расскажите о своем состоянии через контактную форму. Наша команда экспертов свяжется с вами в течение нескольких часов.

Офис представительства медицинской клиники Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик), телефон +996 702 000 252.

Представительство группы компаний AСIBADEM в Оше по адресу: улица Алиева, 104/144, телефон +996 997 000 252.

Также можно бесплатно узнать второе медицинское мнение ведущих врачей сети Acıbadem, отправив заявку через сайт или официальное представительство клиники.

