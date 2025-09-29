Победа над онкологией: почему сейчас больше надежд, чем когда-либо

Сеть клиник Acıbadem объединяет все современные методы борьбы с онкологическими заболеваниями. Здесь делают хирургические операции, применяют лучевую терапию, системные методы лечения — работает команда специалистов разных направлений. Пациентов принимают со всего мира.

Рак — одно из самых тяжелых испытаний в жизни. Он приносит тревогу и неопределенность, но сегодня у медицины гораздо больше поводов для оптимизма, чем когда-либо. Современные технологии сделали операции более точными, системные методы терапии — доступными, а возможности радиотерапии — значительно шире. Все это повышает шансы пациентов на успешное лечение и полноценную жизнь.

Современный подход к системным методам

Рак — это заболевание, связанное с неконтролируемым ростом клеток. В зависимости от стадии и типа опухоли врачи применяют разные подходы:

Химиотерапия разрушает быстро делящиеся клетки, применяется при раке груди, легких и ЖКТ.

Иммунотерапия активирует защитные силы организма, эффективна при раке легкого, меланоме и урогенитальных опухолях.

Таргетная терапия действует точечно на молекулярные механизмы роста раковых клеток и успешно используется при раке груди, легких и простаты.

Гормональная терапия блокирует действие гормонов, провоцирующих рост опухоли, применяется при раке груди и простаты.

Системные методы могут назначаться до операции (для уменьшения размеров опухоли), после (для профилактики рецидива), а также в сочетании с радиотерапией. На поздних стадиях они помогают контролировать симптомы, увеличивать продолжительность и качество жизни.

Мультидисциплинарные консилиумы

Главный принцип современной онкологии — командный подход. В Acıbadem тактику лечения определяют консилиумы, в которые входят медицинские онкологи, хирурги, радиационные онкологи, радиологи, патологи, специалисты по ядерной медицине. Такой комплексный разбор позволяет выбрать оптимальный план терапии. В клиниках действуют специализированные консилиумы по раку молочной железы, ЖКТ, легкого, урологическим и гинекологическим опухолям.

Исследования подтверждают: решения, принятые коллегиально, значительно повышают результативность лечения.

История пациентки

Реальные истории людей вдохновляют и показывают, что рак можно победить. Молодая женщина из Албании узнала о диагнозе «рак молочной железы» вскоре после рождения ребенка. По совету друзей она обратилась в Acıbadem в Стамбуле, где ее лечением занимались профессор, маммолог-хирург Джихан Урас и профессор, онколог Озлем Эр.

Пациентке провели органосохраняющую операцию с удалением опухоли, сохранив грудь. После этого назначили курс химиотерапии, чтобы уничтожить оставшиеся опухолевые клетки и снизить риск рецидива. Сегодня, спустя два года, женщина здорова, воспитывает ребенка и живет полноценной жизнью.

Советы эксперта

Фото Acıbadem . Профессор Озлем Эр

Профессор Озлем Эр, один из ведущих онкологов Турции, делится важными рекомендациями:

— Будьте внимательны к сигналам организма. Уплотнение в груди, длительный кашель, изменения стула — все это повод немедленно обратиться к врачу.

— Не полагайтесь только на наследственность. Даже если в семье не было случаев рака, при любых подозрениях необходимо обследование.

Помните: рак излечим. Сегодня доступны хирургия, радиотерапия, химио-, гормональная, иммуно- и таргетная терапия. Все больше пациентов после лечения возвращается к активной, долгой жизни.

