Роботическая хирургия в Acıbadem: высокая точность и быстрое восстановление

Роботическая хирургия применяется в клиниках Acıbadem более 15 лет. За это время тысячи пациентов из разных стран прошли лечение различных заболеваний, в том числе онкологических. Сегодня операции с применением роботических технологий выполняются в нескольких больницах сети и позволяют достигать высоких результатов при минимальной травматичности и более быстром восстановлении пациентов.

Современная хирургия постепенно переходит от открытых вмешательств к малоинвазивным методам. Роботические системы обеспечивают хирургу увеличенное 3D-изображение операционного поля, высокую точность движений и удобство управления инструментами. Это снижает риск повреждения окружающих тканей, уменьшает кровопотерю, послеоперационную боль и сокращает срок пребывания в стационаре, позволяя пациентам быстрее возвращаться к привычной жизни и активной деятельности.

Роботическая хирургия активно используется при лечении онкологических заболеваний, особенно при раке простаты, почек и мочевого пузыря. Технология также применяется в урологии, гинекологии, при операциях на легких, прямой кишке и при грыжах. Высокая точность позволяет сохранить важные сосуды и нервы, снизить риск осложнений и повысить качество жизни пациентов после операции. Благодаря малой инвазивности уменьшается срок реабилитации и потребность в длительном пребывании в стационаре.

В клиниках Acıbadem выполняются робот-ассистированные операции на сердце, включая вмешательства на клапанах и коронарных сосудах. Медицинская сеть развивает направление роботической хирургии, внедряет современные технологии и участвует в подготовке специалистов, работающих по международным стандартам. Врачебные команды проходят специализированное обучение и используют современные протоколы лечения, что позволяет применять инновационные методы на практике и расширять возможности современной хирургии.

Сегодня роботическая хирургия становится важной частью современной медицины, сочетая эффективность лечения, высокий уровень безопасности и более щадящий подход к пациенту. Такой подход позволяет улучшать результаты лечения и расширять возможности хирургии, делая операции менее травматичными и более предсказуемыми для пациентов.

