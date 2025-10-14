Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы

Клиника Acıbadem заслуженно признана одним из ведущих мировых центров в области лечения рака молочной железы. Успехи центра основаны на медицинской экспертизе, преемственности ухода и междисциплинарном подходе. Более 50 специалистов — хирурги, онкологи, радиологи, генетики, пластические хирурги, психологи и диетологи — совместно планируют и сопровождают каждый этап лечения. Сотни пациенток ежегодно приезжают сюда из разных стран.

Сохранение красоты и уверенности

Рак молочной железы — наиболее распространенное онкологическое заболевание среди женщин. Оно затрагивает не только физическое здоровье, но и образ тела и чувство женственности. В клиниках Acıbadem приоритетом является сохранение эстетики. Здесь выполняются органосохраняющие операции: опухоль удаляют с безопасным краем здоровой ткани, что позволяет избежать полного удаления груди.

Фото Acıbadem. В клиниках Acıbadem приоритетом является сохранение эстетики

Мотивация — часть терапии

Диагноз часто вызывает сильный стресс, и именно психологическая поддержка помогает пациенткам бороться. Профессор Джихан Урас подчеркивает: «Сильный моральный настрой укрепляет иммунитет и помогает преодолеть болезнь. Мы должны понимать не только медицинскую сторону, но и чувства пациентки».

Междисциплинарный подход

Уникальность клиники — в мультидисциплинарной модели. Команда узких специалистов, имеющих опыт исключительно в лечении рака молочной железы, еженедельно собирается, чтобы обсуждать клинические случаи. Такой формат позволяет выбрать оптимальную тактику и обеспечить постоянный контроль.

Фото Acıbadem . Уникальность клиники — в мультидисциплинарной модели

Опыт и доверие

Профессор Джихан Урас, один из первых хирургов-онкомаммологов Турции, возглавляет центр уже 25 лет. Этот опыт дает пациенткам уверенность в процессе лечения. Центр принимает не только жительниц Турции, но и женщин со всего мира. «Каждая пациентка для нас как член семьи, - отмечает профессор. — Наша задача — сделать все возможное для ее здоровья и будущего».

Фото Acıbadem . Профессор Джихан Урас

История пациентки

Одна из самых вдохновляющих историй связана с молодой женщиной, у которой рак обнаружили вскоре после помолвки. Чтобы сохранить возможность стать матерью, ей предложили криоконсервацию эмбрионов. Пара решила немедленно вступить в брак, и процедура прошла успешно. Женщина прошла курсы химиотерапии, органосохраняющую операцию и лучевую терапию, а затем гормональное лечение. На третьем году терапии она временно ее приостановила, использовала замороженные эмбрионы и забеременела. В результате родился здоровый ребенок, после чего лечение было продолжено. Эта история стала символом того, как медицинский подход и решимость пациентки могут подарить новую жизнь и надежду.

Фото Acıbadem . Более 50 специалистов совместно планируют и сопровождают каждый этап лечения

Перспективы при метастатическом раке

Сегодня благодаря достижениям медицины изменились прогнозы даже для пациенток с метастатическим раком. Если раньше диагноз означал минимальные шансы, то современные химиопрепараты, таргетная терапия и иммунотерапия значительно повышают эффективность лечения. «Недавно я оперировал женщину, которой поставили этот диагноз три года назад. После лечения опухоли уменьшились до состояния, когда стало возможным хирургическое удаление. Раньше подобное было немыслимо», — рассказывает профессор Урас.

