Сеть клиник Acıbadem является одним из лидеров в Турции по пересадке печени и почек. Пациенты со всего мира выбирают Acıbadem благодаря комплексному междисциплинарному подходу, многолетнему опыту, передовым хирургическим методам, высоким показателям успешности и международному сервису, ориентированному на пациента.

Трансплантация органов — это гораздо больше, чем просто медицинская процедура. Это эмоциональное испытание и акт огромной щедрости. Здоровый донор добровольно соглашается на сложную операцию, чтобы пожертвовать свой орган и подарить другому человеку шанс на жизнь. А реципиент, в свою очередь, получает возможность продолжать жить благодаря этому акту великодушия.

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Сегодня пересадка возможна для многих органов, но наибольшая потребность и самые высокие показатели успешности наблюдаются при трансплантациях почек и печени. Именно эти операции проводятся чаще всего.

Профессор Хамди Каракайалы, один из ведущих трансплантологов Турции и руководитель Центра трансплантации органов в клинике Acıbadem Atakent, рассказал о масштабе и уровне экспертизы своего центра.

«В Acıbadem мы выполняем пересадку как печени, так и почек, преимущественно от живых доноров. Наш центр служит референтным не только для Турции, но и для всего региона. К нам приезжают пациенты с донорами из разных стран. У меня и моей команды огромный опыт в этой области: я провел более 2 тысяч 500 пересадок печени и свыше 4 тысяч пересадок почек. Только в нашей клинике за последние 10 лет мы выполнили 1 тысячу 500 пересадок печени и более 1 тысячи трансплантаций почек», — подчеркнул профессор Каракайалы.

Фото Acibadem. Профессор Хамди Каракайалы (в центре) и команда Центра трансплантации органов

Клиника демонстрирует впечатляющие показатели успеха: выживаемость после трансплантации почки достигает почти 99 процентов, а после пересадки печени — около 90 процентов. Эти цифры значительно превышают средние мировые показатели для операций, проводимых от живых доноров.

Печень продолжает функционировать даже после удаления более половины органа

Печень — удивительный орган, способный к регенерации, что делает ее уникальной среди всех органов человеческого тела. Она может продолжать полноценно функционировать, даже если было удалено более половины ее объема. В некоторых случаях печень способна выполнять свои функции, даже при потере до 70 процентов своей массы.

Когда же печень теряет способность выполнять свои жизненно важные функции, развивается печеночная недостаточность. Без своевременного лечения это состояние неизбежно приводит к летальному исходу, и в такой ситуации трансплантация становится единственным способом спасти жизнь пациента. Пересадка печени может быть выполнена как от живого донора, так и от посмертного.

Турция — мировой лидер по количеству пересадок почки от живых доноров

Трансплантация почки — это пересадка здорового органа человеку с почечной недостаточностью. Диализ может частично компенсировать утраченные функции, но он не является полноценной заменой. Как и в случае с печенью, почку можно пересадить как от живого, так и от умершего донора. Живой человек может отдать одну почку и продолжать жить полноценной жизнью. В Турции ежегодно проводится более 3 тысяч 500 пересадок почки, 85 процентов из которых выполняются от живых доноров. Это делает страну мировым лидером по этому показателю.

Педиатрические трансплантации делают сеть клиник Acıbadem уникальной

Помимо тысяч успешных операций, опытной команды и новейшего оборудования, особая гордость Acıbadem — это возможность оперировать младенцев с 5–6 месяцев и весом всего 4,5 кг. У детей могут быть врожденные генетические заболевания, приводящие к почечной или печеночной недостаточности, и им требуется пересадка органа. Однако в мире есть лишь несколько центров, готовых выполнять такие операции. В Acıbadem накоплен значительный опыт в этой области.

На сегодняшний день пересадки печени и почек выполняются в четырех клиниках Acıbadem: двух в Стамбуле, одной в Измире и одной в Бурсе.

Офис представительства сети клиник Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик), телефон +996 702 000 252.

Офис представительства сети клиник Acıbadem в Оше: улица Алиева, 104/144, телефон +996 997 000 252.

Также можно бесплатно узнать второе медицинское мнение ведущих врачей сети Acıbadem, отправив заявку через сайт или официальное представительство клиники.

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