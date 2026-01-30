10:29
Acıbadem: Год науки и значимых историй пациентов

В 2025 году сеть клиник Acıbadem продемонстрировала высокие клинические результаты в трансплантологии, онкологии и ортопедии, оказывая помощь пациентам с наиболее сложными патологиями. Истории спасенных жизней — от младенцев до известных спортсменов — подтверждают высокий уровень медицины и ориентированность на пациента.

Одним из самых показательных случаев стала история 11-месячной Адрианы, у которой была диагностирована гепатобластома. В Acıbadem была проведена сложная трансплантация части печени от отца ребенка. Операция и восстановление прошли успешно, и девочка вернулась домой здоровой.

В том же году жизненно важные пересадки печени получили два младенца из Ливии и Грузии, оба с тяжелой печеночной недостаточностью. Под руководством профессора Мурата Кылыча и доцента Джахита Йылмаза операции были выполнены с минимальными рисками и быстрым восстановлением пациентов.

Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей

Онкологическая помощь также стала одной из сильных сторон группы. Румынскому пациенту с гепатоцеллюлярной карциномой была выполнена роботизированная резекция печени с применением 3D-визуализации, что позволило снизить травматичность и ускорить реабилитацию. Пациентке с раком поджелудочной железы была проведена операция Уиппла — ключевой этап комплексного лечения.

 

В ортопедии знаковым стал случай известного волейбольного тренера Джованни Гвидетти. После эндопротезирования тазобедренного сустава с использованием современного хирургического доступа он начал ходить уже через сутки и вернулся к активной жизни без боли.

Научное лидерство Acıbadem получило международное признание: по данным Стэнфордского университета и Elsevier, три врача сети вошли в список 2 процентов самых цитируемых ученых мира, что подтверждает растущее академическое влияние группы.

Гамма-нож: операция на головном мозге без единого шва в Acıbadem

В 2025 году Acıbadem продолжила активные инвестиции в роботизированную хирургию, прецизионную онкологию, современные МРТ и КТ-системы, а также цифровые платформы сопровождения пациентов. Группа сохранила лидерство в области CAR-T-клеточной терапии: Labcell остается единственным производственным CAR-T-центром в регионе за пределами Израиля.

2025 год стал для Acıbadem годом науки, людей и инноваций, укрепив позиции группы на международной медицинской арене и заложив основу для устойчивого развития в 2026 году.

***

Офис представительства медицинской клиники Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик), телефоны: +996 312 624 588, +996 702 000 252. Kyrgyzstan@acibadem.com.

Представительство группы компаний AСIBADEM в Оше по адресу: улица Алиева, 104, офис 144, телефон +996 702 000 252. Kyrgyzstan@acibadem.com.

BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
Acıbadem: Год науки и&nbsp;значимых историй пациентов Acıbadem: Год науки и значимых историй пациентов
BAKAI дарит романтическую поездку на&nbsp;двоих ко&nbsp;Дню святого Валентина BAKAI дарит романтическую поездку на двоих ко Дню святого Валентина
MegaPay упростил доступ к&nbsp;бесконтактной оплате для пользователей MegaPay упростил доступ к бесконтактной оплате для пользователей
