Acıbadem: Год науки и значимых историй пациентов

В 2025 году сеть клиник Acıbadem продемонстрировала высокие клинические результаты в трансплантологии, онкологии и ортопедии, оказывая помощь пациентам с наиболее сложными патологиями. Истории спасенных жизней — от младенцев до известных спортсменов — подтверждают высокий уровень медицины и ориентированность на пациента.

Одним из самых показательных случаев стала история 11-месячной Адрианы, у которой была диагностирована гепатобластома. В Acıbadem была проведена сложная трансплантация части печени от отца ребенка. Операция и восстановление прошли успешно, и девочка вернулась домой здоровой.

В том же году жизненно важные пересадки печени получили два младенца из Ливии и Грузии, оба с тяжелой печеночной недостаточностью. Под руководством профессора Мурата Кылыча и доцента Джахита Йылмаза операции были выполнены с минимальными рисками и быстрым восстановлением пациентов.

Онкологическая помощь также стала одной из сильных сторон группы. Румынскому пациенту с гепатоцеллюлярной карциномой была выполнена роботизированная резекция печени с применением 3D-визуализации, что позволило снизить травматичность и ускорить реабилитацию. Пациентке с раком поджелудочной железы была проведена операция Уиппла — ключевой этап комплексного лечения.

В ортопедии знаковым стал случай известного волейбольного тренера Джованни Гвидетти. После эндопротезирования тазобедренного сустава с использованием современного хирургического доступа он начал ходить уже через сутки и вернулся к активной жизни без боли.

Научное лидерство Acıbadem получило международное признание: по данным Стэнфордского университета и Elsevier, три врача сети вошли в список 2 процентов самых цитируемых ученых мира, что подтверждает растущее академическое влияние группы.

В 2025 году Acıbadem продолжила активные инвестиции в роботизированную хирургию, прецизионную онкологию, современные МРТ и КТ-системы, а также цифровые платформы сопровождения пациентов. Группа сохранила лидерство в области CAR-T-клеточной терапии: Labcell остается единственным производственным CAR-T-центром в регионе за пределами Израиля.

2025 год стал для Acıbadem годом науки, людей и инноваций, укрепив позиции группы на международной медицинской арене и заложив основу для устойчивого развития в 2026 году.

