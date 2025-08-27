Сеть клиник Acıbadem — один из ведущих мировых медицинских центров по лечению рака матки, яичников и шейки матки. Здесь каждой пациентке разрабатывают персональный план лечения, учитывая диагноз, стадию заболевания, сопутствующие состояния и индивидуальные потребности. Центр гинекологической онкологии Acıbadem заслужил репутацию благодаря высокой квалификации специалистов, применению современных технологий и высоким показателям успешного лечения.

Для многих женщин диагноз «рак» становится серьезным эмоциональным потрясением. Появляются страх, тревога и чувство неопределенности, с которыми непросто справиться. Однако сегодня медицина располагает мощным арсеналом — точной хирургией, эффективной химио- и иммунотерапией, усовершенствованной лучевой терапией, что дает реальные шансы на выздоровление. Главное — не откладывать визит к врачу и знать тревожные симптомы.

Основные виды гинекологического рака

Рак шейки матки в большинстве случаев можно предотвратить. Главная мера — вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ), предотвращающая до 90% случаев. ПАП-тест позволяет выявить изменения на доклинической стадии, когда лечение максимально эффективно.

Рак эндометрия часто проявляется на раннем этапе. Симптомы: необычные кровотечения, боли внизу живота, выделения в постменопаузе. Около 70% случаев диагностируются, когда опухоль еще локализована, что дает шанс ограничиться хирургическим лечением.

Рак яичников сложно обнаружить на ранних стадиях из-за отсутствия скринингового теста. Симптомы обычно появляются поздно, поэтому особенно важны регулярные профилактические осмотры после 40 лет.

Современное лечение в Acıbadem

Ранний рак шейки матки возможно лечить щадящими методами — конизацией или трахелэктомией, позволяющими сохранить фертильность. При более тяжелых стадиях выполняется радикальная гистерэктомия, иногда в сочетании с химио-, лучевой или таргетной терапией. При раке эндометрия основным методом остается хирургия, при агрессивных формах добавляются гормональное и лучевое лечение. Рак яичников лечат комплексно: хирургическое удаление всех очагов, затем химиотерапия, при необходимости таргетная терапия.

Приоритет — малоинвазивным технологиям

В Acıbadem большинство операций выполняются лапароскопически или с робот-ассистированием. Эти методы позволяют снизить травматичность, ускорить восстановление, минимизировать риск осложнений и повысить точность вмешательства.

Комплексный подход под одной крышей

Хирурги, радиотерапевты и химиотерапевты работают в тесной координации, обеспечивая интегрированное лечение. Уже более 30 лет сеть клиник Acıbadem помогает женщинам с опухолями различной локализации, сочетая передовые технологии, опыт и внимание к каждой пациентке. Здесь лечение — это не только медицинская помощь, но и поддержка на всех этапах пути к выздоровлению.

