Бизнес

«АБанк» снижает годовую ставку доходности по всем исламским продуктам

ОАО «АБанк» объявляет уникальное предложение — снижение годовой ставки доходности и упрощение условий по всей линейке продуктов исламского финансирования. Это решение открывает клиентам еще больше возможностей для реализации своих целей на выгодных условиях и в соответствии с принципами шариата.

В рамках акции клиенты могут воспользоваться следующими программами исламского финансирования:

  • ипотечное финансирование — жилье или коммерческая недвижимость от 15 процентов годовых,
  • бизнес-финансирование — поддержка малого и среднего бизнеса от 15 процентов годовых,
  • агрофинансирование — для фермеров и агропредприятий от 15 процентов годовых,
  • потребительское финансирование — на любые личные нужды от 17 процентов годовых,
  • автофинансирование — покупка автомобиля от 16 процентов годовых,
  • «Айым Финанс» — поддержка женщин-предпринимателей с действующим бизнесом от 17 процентов годовых,
  • «Эко Мурабаха» — финансирование зеленых технологий от 17 процентов годовых,
  • «Иджара Мунтахийя Биттамлик» — лизинг спецтехники, оборудования, недвижимости и транспорта от 15 процентов годовых.

«Наша задача не только предлагать продукты, соответствующие принципам Шариата, но и делать их максимально доступными для клиентов. Мы упростили условия и процессы, чтобы каждый клиент мог воспользоваться финансированием без лишних сложностей», — отметил председатель правления Тилек Алимджанов.

Подробнее на официальном сайте банка или в ближайшем филиале.

Лицензия НБ КР № 48/1.
