«АБанк» снижает годовую ставку доходности по всем исламским продуктам

ОАО «АБанк» объявляет уникальное предложение — снижение годовой ставки доходности и упрощение условий по всей линейке продуктов исламского финансирования. Это решение открывает клиентам еще больше возможностей для реализации своих целей на выгодных условиях и в соответствии с принципами шариата.
В рамках акции клиенты могут воспользоваться следующими программами исламского финансирования:
- ипотечное финансирование — жилье или коммерческая недвижимость от 15 процентов годовых,
- бизнес-финансирование — поддержка малого и среднего бизнеса от 15 процентов годовых,
- агрофинансирование — для фермеров и агропредприятий от 15 процентов годовых,
- потребительское финансирование — на любые личные нужды от 17 процентов годовых,
- автофинансирование — покупка автомобиля от 16 процентов годовых,
- «Айым Финанс» — поддержка женщин-предпринимателей с действующим бизнесом от 17 процентов годовых,
- «Эко Мурабаха» — финансирование зеленых технологий от 17 процентов годовых,
- «Иджара Мунтахийя Биттамлик» — лизинг спецтехники, оборудования, недвижимости и транспорта от 15 процентов годовых.
«Наша задача не только предлагать продукты, соответствующие принципам Шариата, но и делать их максимально доступными для клиентов. Мы упростили условия и процессы, чтобы каждый клиент мог воспользоваться финансированием без лишних сложностей», — отметил председатель правления Тилек Алимджанов.
Лицензия НБ КР № 48/1.