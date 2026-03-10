10:28
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?

«Айыл Банк» объявляет открытый чемпионат по пахоте Кыргызской Республики, который пройдет в рамках фестиваля «Айдоо Фест — 2026» 18–19 апреля 2026 года.

В преддверии фестиваля в регионах страны пройдут региональные отборочные туры чемпионата, где лучшие механизаторы смогут продемонстрировать свое мастерство управления сельскохозяйственной техникой и точность обработки почвы. Победители региональных этапов выйдут в большой финал чемпионата, где поборются за звание лучшего пахаря Кыргызстана.

Отборочные соревнования пройдут в следующих регионах страны:

I этап: 11–16 марта 2026 года

11.03.2026: Баткенская область — Кадамжайский район.
Контактное лицо: Абдыкасым Акматов, 0772 655 498.

12.03.2026: Ошская область — Узгенский район.
Контактное лицо: Жакшылык Муканбетов, 0550 03 00 07.

13.03.2026: Джалал-Абадская область — Сузакский район.
Контактное лицо: Икрамжан Жумашов, 0779 079 413.

16.03.2026: Таласская область — Бакай-Атинский район.
Контактное лицо: Улукман Мамбеков, 0505 877 087.

II этап: 18–23 марта 2026 года

18.03.2026: Иссык-Кульская область — Тонский район.
Контактное лицо: Рустам Алышбаев, 0551 228 430.

19.03.2026: Нарынская область — Кочкорский район.
Контактное лицо: Бактыбек Бозумбаев, 0701 771 100.

23.03.2026: Чуйская область — Иссык-Атинский район (поле вблизи города Кант).
Контактное лицо: Чолпонкул Кабаев, 0703 912 419.

К участию в чемпионате приглашаются механизаторы, которые:

  • являются гражданами Кыргызской Республики;
  • достигли 18 лет;
  • имеют действующее удостоверение тракториста соответствующей категории.

Победитель финального этапа получит возможность представить Кыргызстан на международном фестивале по пахоте в России, где встретятся лучшие механизаторы из разных стран, а также получит главный приз от генерального спонсора ОсОО «Автомаш Радиатор».

Участники, занявшие второе и третье места, будут награждены призами от официального спонсора СТСК «Агромаш Холдинг ТехСервис».

Фестиваль «Айдоо Фест — 2026» станет не только профессиональным соревнованием, но и большим праздником для всей семьи. Техническое сопровождение соревнований обеспечит генеральный спонсор фестиваля — ОсОО «Автомаш Радиатор», который предоставит сельскохозяйственную технику и обеспечит ее подготовку для проведения чемпионата.

В программе мероприятия:

  • демонстрация сельскохозяйственной и специальной техники;
  • демонстрация сельскохозяйственных дронов;
  • демонстрация дождевального оборудования;
  • фестиваль агрохимикатов;
  • выставка породистого скота;
  • фестиваль сыров, меда и ярмарка сельхозпродукции от фермеров;
  • тест-драйв спецтехники и сельскохозяйственной техники:
  • большая игровая зона для детей абсолютно бесплатно;
  • детская шоу-программа;
  • зона мастер-классов для детей и взрослых;
  • шоу-концерт с участием популярных отечественных звезд;
  • большой шоу-концерт с участием международных звезд;
  • розыгрыш ценных призов: бытовая техника, наушники, планшеты, брендированная продукция от партнеров фестиваля и многое другое.

«Айдоо Фест» — это праздник сельского труда, который объединяет фермеров, механизаторов и всех, кто вносит вклад в развитие сельского хозяйства Кыргызстана и укрепление продовольственной безопасности страны.

Лицензия НБ КР № 048.
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
&laquo;Пенсия&raquo; от&nbsp;Алагузова в&nbsp;Кыргызстане «Пенсия» от Алагузова в Кыргызстане
