Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?

«Айыл Банк» объявляет открытый чемпионат по пахоте Кыргызской Республики, который пройдет в рамках фестиваля «Айдоо Фест — 2026» 18–19 апреля 2026 года.
В преддверии фестиваля в регионах страны пройдут региональные отборочные туры чемпионата, где лучшие механизаторы смогут продемонстрировать свое мастерство управления сельскохозяйственной техникой и точность обработки почвы. Победители региональных этапов выйдут в большой финал чемпионата, где поборются за звание лучшего пахаря Кыргызстана.
Отборочные соревнования пройдут в следующих регионах страны:
I этап: 11–16 марта 2026 года
• 11.03.2026: Баткенская область — Кадамжайский район.
Контактное лицо: Абдыкасым Акматов, 0772 655 498.
• 12.03.2026: Ошская область — Узгенский район.
Контактное лицо: Жакшылык Муканбетов, 0550 03 00 07.
• 13.03.2026: Джалал-Абадская область — Сузакский район.
Контактное лицо: Икрамжан Жумашов, 0779 079 413.
• 16.03.2026: Таласская область — Бакай-Атинский район.
Контактное лицо: Улукман Мамбеков, 0505 877 087.
II этап: 18–23 марта 2026 года
• 18.03.2026: Иссык-Кульская область — Тонский район.
Контактное лицо: Рустам Алышбаев, 0551 228 430.
• 19.03.2026: Нарынская область — Кочкорский район.
Контактное лицо: Бактыбек Бозумбаев, 0701 771 100.
• 23.03.2026: Чуйская область — Иссык-Атинский район (поле вблизи города Кант).
Контактное лицо: Чолпонкул Кабаев, 0703 912 419.
К участию в чемпионате приглашаются механизаторы, которые:
- являются гражданами Кыргызской Республики;
- достигли 18 лет;
- имеют действующее удостоверение тракториста соответствующей категории.
Победитель финального этапа получит возможность представить Кыргызстан на международном фестивале по пахоте в России, где встретятся лучшие механизаторы из разных стран, а также получит главный приз от генерального спонсора ОсОО «Автомаш Радиатор».
Участники, занявшие второе и третье места, будут награждены призами от официального спонсора СТСК «Агромаш Холдинг ТехСервис».
Фестиваль «Айдоо Фест — 2026» станет не только профессиональным соревнованием, но и большим праздником для всей семьи. Техническое сопровождение соревнований обеспечит генеральный спонсор фестиваля — ОсОО «Автомаш Радиатор», который предоставит сельскохозяйственную технику и обеспечит ее подготовку для проведения чемпионата.
В программе мероприятия:
- демонстрация сельскохозяйственной и специальной техники;
- демонстрация сельскохозяйственных дронов;
- демонстрация дождевального оборудования;
- фестиваль агрохимикатов;
- выставка породистого скота;
- фестиваль сыров, меда и ярмарка сельхозпродукции от фермеров;
- тест-драйв спецтехники и сельскохозяйственной техники:
- большая игровая зона для детей абсолютно бесплатно;
- детская шоу-программа;
- зона мастер-классов для детей и взрослых;
- шоу-концерт с участием популярных отечественных звезд;
- большой шоу-концерт с участием международных звезд;
- розыгрыш ценных призов: бытовая техника, наушники, планшеты, брендированная продукция от партнеров фестиваля и многое другое.
«Айдоо Фест» — это праздник сельского труда, который объединяет фермеров, механизаторов и всех, кто вносит вклад в развитие сельского хозяйства Кыргызстана и укрепление продовольственной безопасности страны.
Лицензия НБ КР № 048.