Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?

«Айыл Банк» объявляет открытый чемпионат по пахоте Кыргызской Республики, который пройдет в рамках фестиваля «Айдоо Фест — 2026» 18–19 апреля 2026 года.

В преддверии фестиваля в регионах страны пройдут региональные отборочные туры чемпионата, где лучшие механизаторы смогут продемонстрировать свое мастерство управления сельскохозяйственной техникой и точность обработки почвы. Победители региональных этапов выйдут в большой финал чемпионата, где поборются за звание лучшего пахаря Кыргызстана.

Отборочные соревнования пройдут в следующих регионах страны:

I этап: 11–16 марта 2026 года

• 11.03.2026: Баткенская область — Кадамжайский район.

Контактное лицо: Абдыкасым Акматов, 0772 655 498.

• 12.03.2026: Ошская область — Узгенский район.

Контактное лицо: Жакшылык Муканбетов, 0550 03 00 07.

• 13.03.2026: Джалал-Абадская область — Сузакский район.

Контактное лицо: Икрамжан Жумашов, 0779 079 413.

• 16.03.2026: Таласская область — Бакай-Атинский район.

Контактное лицо: Улукман Мамбеков, 0505 877 087.

II этап: 18–23 марта 2026 года

• 18.03.2026: Иссык-Кульская область — Тонский район.

Контактное лицо: Рустам Алышбаев, 0551 228 430.

• 19.03.2026: Нарынская область — Кочкорский район.

Контактное лицо: Бактыбек Бозумбаев, 0701 771 100.

• 23.03.2026: Чуйская область — Иссык-Атинский район (поле вблизи города Кант).

Контактное лицо: Чолпонкул Кабаев, 0703 912 419.

К участию в чемпионате приглашаются механизаторы, которые:

являются гражданами Кыргызской Республики;

достигли 18 лет;

имеют действующее удостоверение тракториста соответствующей категории.

Победитель финального этапа получит возможность представить Кыргызстан на международном фестивале по пахоте в России, где встретятся лучшие механизаторы из разных стран, а также получит главный приз от генерального спонсора ОсОО «Автомаш Радиатор».

Участники, занявшие второе и третье места, будут награждены призами от официального спонсора СТСК «Агромаш Холдинг ТехСервис».

Фестиваль «Айдоо Фест — 2026» станет не только профессиональным соревнованием, но и большим праздником для всей семьи. Техническое сопровождение соревнований обеспечит генеральный спонсор фестиваля — ОсОО «Автомаш Радиатор», который предоставит сельскохозяйственную технику и обеспечит ее подготовку для проведения чемпионата.

В программе мероприятия:

демонстрация сельскохозяйственной и специальной техники;

демонстрация сельскохозяйственных дронов;

демонстрация дождевального оборудования;

фестиваль агрохимикатов;

выставка породистого скота;

фестиваль сыров, меда и ярмарка сельхозпродукции от фермеров;

тест-драйв спецтехники и сельскохозяйственной техники:

большая игровая зона для детей абсолютно бесплатно;

детская шоу-программа;

зона мастер-классов для детей и взрослых;

шоу-концерт с участием популярных отечественных звезд;

большой шоу-концерт с участием международных звезд;

розыгрыш ценных призов: бытовая техника, наушники, планшеты, брендированная продукция от партнеров фестиваля и многое другое.

«Айдоо Фест» — это праздник сельского труда, который объединяет фермеров, механизаторов и всех, кто вносит вклад в развитие сельского хозяйства Кыргызстана и укрепление продовольственной безопасности страны.