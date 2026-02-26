11:17
Бизнес

«Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга

«Айыл Банк» усилил систему кибербезопасности и внедрил обновленные механизмы выявления и блокировки фишинговых сайтов. Решение принято в ответ на рост количества киберпреступлений в Кыргызстане и увеличение количества мошеннических атак с использованием бренда банка.

По сведениям Государственного агентства по защите персональных данных, в республике растет количество случаев фишинга. Переходя по поддельным ссылкам, пользователи раскрывают злоумышленникам персональные данные и другую конфиденциальную информацию, а в ряде случаев теряют денежные средства.

В «Айыл Банке» отмечают, что в последнее время участились случаи рассылки фишинговых ссылок от имени банка через мессенджеры и социальные сети. При этом мошенники используют более сложные схемы — генерируют уникальные ссылки персонально для каждой потенциальной жертвы.

Начальник управления информационной безопасности Максат Курманбеков заметил, что злоумышленники создают поддельные сайты с уникальными ссылками, предназначенные для точечной отправки одному или нескольким пользователям через мессенджеры, нацеленные на получение конфиденциальной информации.

«Такие ресурсы значительно сложнее выявлять и блокировать, чем типовые фишинговые сайты. Мы усилили систему мониторинга и доработали алгоритмы обнаружения, чтобы автоматически выявлять даже уникальные страницы и оперативно передавать их на блокировку. Наша приоритетная задача — обеспечить максимальную защиту клиентов и предотвратить финансовые потери», — сказал он.

В результате внедренных изменений «Айыл Банк» существенно повысил скорость реагирования на цифровые угрозы. Даже фишинговые страницы с уникальными URL, отсутствующие в открытом доступе, теперь выявляются и блокируются в кратчайшие сроки.

«Айыл Банк» последовательно реализует стратегию усиления информационной безопасности и продолжает внедрять современные технологические решения для защиты клиентов, их данных и финансовых средств.

Лицензия НБ КР № 048.
Бизнес
Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от&nbsp;17&nbsp;процентов годовых для юрлиц и&nbsp;ИП Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от 17 процентов годовых для юрлиц и ИП
Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в&nbsp;Москве Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в Москве
90&nbsp;дней &laquo;Яндекс Плюса&raquo; бесплатно для абонентов MEGA 90 дней «Яндекс Плюса» бесплатно для абонентов MEGA
