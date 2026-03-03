18:58
«Айыл Банк» — новый лидер по объему уставного капитала

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Айыл Банк» принято решение об увеличении уставного капитала на 60 миллиардов сомов. В результате уставный капитал банка составит 79 миллиардов 767 миллионов 480 тысяч сомов. Это решение направлено на укрепление финансовой устойчивости, повышение инвестиционной привлекательности и усиление роли банка в развитии национальной экономики.

Дополнительная капитализация позволит улучшить показатели достаточности капитала, расширить возможности привлечения финансирования и обеспечить более активную реализацию стратегических проектов и государственных программ.

Решение соответствует приоритетам Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года, ориентированной на устойчивый экономический рост, индустриализацию, развитие зеленой энергетики, туризма и сельского хозяйства. Усиление капитальной базы создает основу для дальнейшего поступательного развития банка, укрепления доверия со стороны клиентов и партнеров и его вклада в экономическое развитие страны.

Лицензия НБ КР 048. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/364383/
просмотров: 242
