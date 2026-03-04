Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»

«Айыл Банк» объявляет о расширении функционала мобильного приложения АБанк. Теперь клиентам доступно получение денежных переводов по международной системе Astrasend полностью в онлайн-формате.

Новый сервис позволяет зачислять переводы напрямую на банковский счет без необходимости посещения отделения. Для получения средств достаточно ввести 10-значный код перевода в приложении и подтвердить операцию. Процесс занимает всего несколько минут.

Запуск данного сервиса является частью стратегии цифровой трансформации банка и направлен на повышение удобства, скорости и доступности финансовых услуг для клиентов по всей стране.

«Мы продолжаем развивать дистанционные сервисы, чтобы наши клиенты могли получать финансовые услуги быстро и безопасно, независимо от времени и места. Интеграция системы Astrasend в мобильное приложение — это еще один шаг к созданию полноценной цифровой экосистемы банка», — отметил председатель правления Тилек Алимджанов.

Новая услуга уже доступна всем пользователям мобильного приложения «АБанк».

Подробную информацию можно получить во всех отделениях «Айыл Банк», а также https://www.ab.kg/ на официальном сайте банка.