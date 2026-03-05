«Айыл Банк» объявляет мегаакцию по всем кредитным продуктам

С 1 марта «Айыл Банк» запускает акцию, делая кредитные продукты еще более доступными и выгодными для своих клиентов. Банк создает комфортные и прозрачные условия финансирования, чтобы каждый мог реализовать свои планы без лишних барьеров и сложностей.
В рамках акции доступны основные продукты банка:
- ипотека — от 16 процентов годовых;
- бизнес-кредиты — от 15 процентов годовых;
- потребительские кредиты — от 17 процентов годовых.
«Айыл Банк» стремится обеспечивать доступные и прозрачные финансовые решения, которые помогают нашим клиентам уверенно двигаться к своим целям — будь то приобретение жилья, развитие бизнеса или решение текущих задач. Поддерживая население и предпринимателей, мы также вносим вклад в развитие экономики страны и укрепление финансовой устойчивости регионов», — отмечает заместитель председателя правления Жанар Норузбаев.
«Айыл Банк» последовательно реализует стратегию повышения доступности финансовых услуг, способствуя росту деловой активности, созданию новых рабочих мест и развитию предпринимательства в Кыргызстане.
Подробную информацию об условиях акции можно получить в любом филиале «Айыл Банка» или на официальном сайте ab.kg.
Лицензия НБ КР № 048.