12:43
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Бизнес

Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank

ОАО «Айыл Банк» запустил удобный онлайн-сервис для получения выплаты «Балага сүйүнчү». Теперь родители могут получить средства через мобильное приложение Abank без визита в отделение.

При регистрации рождения ребенка в ЦОНе или органах ЗАГС для назначения выплаты достаточно указать ОАО «Айыл Банк».

Далее все можно сделать прямо в телефоне:

  • откройте приложение Abank (или скачайте его, если еще не установили);
  • зайдите в раздел «Сервисы»;
  • выберите «Выплата Балага сүйүнчү»;
  • ознакомьтесь с информацией о начислении;
  • при необходимости откройте сомовый счет онлайн — это займет всего несколько минут;
  • нажмите «Получить выплату», выберите счет для зачисления и подтвердите операцию.

После подтверждения деньги поступят на ваш счет и отобразятся в истории операций и выписке.

ОАО «Айыл Банк» продолжает развивать цифровые решения, делая государственные и финансовые услуги более доступными, удобными и безопасными для клиентов.

Лицензия НБ КР № 048.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/364300/
просмотров: 323
Версия для печати
Материалы по теме
«Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
«Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
«Айыл Банк» начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора
«Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
«Айыл Банк» за 11 месяцев выдал кредиты на 5,86 миллиарда сомов по госпрограммам
От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
«Айыл Банк» может проводить операции с драгметаллами других производителей
«Айыл Банк» представил свой первый отчет об устойчивом развитии
ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста»
«Айыл Банк» снижает ставки по лизингу: техника стала доступнее
Популярные новости
МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital
Когда срочно нужна помощь&nbsp;&mdash; травмпункт 24/7 сети клиник &laquo;Авиценна&raquo; в&nbsp;Бишкеке Когда срочно нужна помощь — травмпункт 24/7 сети клиник «Авиценна» в Бишкеке
Добро в&nbsp;один клик: фитр-садака через MegaPay Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
Как ELQR за&nbsp;шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана Как ELQR за шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана
Бизнес
Получить выплату &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; теперь можно через приложение Abank Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank
Экосистема&nbsp;О!: от&nbsp;мобильной связи до&nbsp;финтехгиганта к&nbsp;17-летию бренда Экосистема О!: от мобильной связи до финтехгиганта к 17-летию бренда
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
3 марта, вторник
12:28
Жалобы пациентов. Центр альтернативной медицины Замира Акжолбековича закрыли Жалобы пациентов. Центр альтернативной медицины Замира...
12:10
В Баткене одновременно отметили День флага и День ак калпака
12:00
Медосмотр перед браком: чем полезна и чем опасна инициатива
11:57
Кыргызстан столкнется с ощутимым ростом цен на продукты в 2026 году
11:53
ИКАО призывает государства обеспечить безопасность гражданской авиации