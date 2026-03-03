Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank

ОАО «Айыл Банк» запустил удобный онлайн-сервис для получения выплаты «Балага сүйүнчү». Теперь родители могут получить средства через мобильное приложение Abank без визита в отделение.

При регистрации рождения ребенка в ЦОНе или органах ЗАГС для назначения выплаты достаточно указать ОАО «Айыл Банк».

Далее все можно сделать прямо в телефоне:

откройте приложение Abank (или скачайте его, если еще не установили);

зайдите в раздел «Сервисы»;

выберите «Выплата Балага сүйүнчү»;

ознакомьтесь с информацией о начислении;

при необходимости откройте сомовый счет онлайн — это займет всего несколько минут;

нажмите «Получить выплату», выберите счет для зачисления и подтвердите операцию.

После подтверждения деньги поступят на ваш счет и отобразятся в истории операций и выписке.

ОАО «Айыл Банк» продолжает развивать цифровые решения, делая государственные и финансовые услуги более доступными, удобными и безопасными для клиентов.

Лицензия НБ КР № 048.