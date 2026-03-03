Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank

ОАО «Айыл Банк» запустил удобный онлайн-сервис для получения выплаты «Балага сүйүнчү». Теперь родители могут получить средства через мобильное приложение Abank без визита в отделение.
При регистрации рождения ребенка в ЦОНе или органах ЗАГС для назначения выплаты достаточно указать ОАО «Айыл Банк».
Далее все можно сделать прямо в телефоне:
- откройте приложение Abank (или скачайте его, если еще не установили);
- зайдите в раздел «Сервисы»;
- выберите «Выплата Балага сүйүнчү»;
- ознакомьтесь с информацией о начислении;
- при необходимости откройте сомовый счет онлайн — это займет всего несколько минут;
- нажмите «Получить выплату», выберите счет для зачисления и подтвердите операцию.
После подтверждения деньги поступят на ваш счет и отобразятся в истории операций и выписке.
ОАО «Айыл Банк» продолжает развивать цифровые решения, делая государственные и финансовые услуги более доступными, удобными и безопасными для клиентов.
Лицензия НБ КР № 048.