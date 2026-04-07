Бизнес

Саида Мирзиеева провела переговоры в Mar-a-Lago на фоне укрепления связей с США

Руководитель администрации президента Узбекистана Саида Мирзиеева совершила визит в резиденцию Mar-a-Lago во Флориде (США), где встретилась со специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Сержио Гором. В рамках встречи обсуждались ключевые направления двустороннего взаимодействия, включая развитие сотрудничества в сфере инвестиций и бизнеса.

Переговоры состоялись на фоне усиливающегося взаимодействия между Ташкентом и Вашингтоном. Узбекистан в последние годы последовательно расширяет партнерство с США, уделяя особое внимание экономическим инициативам и привлечению инвестиций.

Комментируя итоги визита, Саида Мирзиеева поблагодарила американскую сторону за гостеприимство и отметила конструктивный характер диалога. По ее словам, достигнутые договоренности создают основу для дальнейших контактов, в том числе предстоящих встреч в Вашингтоне.

Судя по опубликованным материалам, на встрече также присутствовали дочь Дональда Трампа Тиффани Трамп и ее супруг Майкл Булос.
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
Бурный рост сделок в&nbsp;Royal Central Park на&nbsp;мероприятии 4&nbsp;апреля 2026 года Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
Инвестиции в&nbsp;знания: как прошла Глобальная неделя денег с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во&nbsp;всех областях Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во всех областях
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park «Банк Компаньон» и RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park
