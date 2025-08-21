Саиде Мирзиеевой показали проекты кыргызстанских предпринимательниц

В преддверии форума «Женщина — лидер, меняющая мир к лучшему» министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров представил первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой и руководителю администрации президента Узбекистана Саиде Мирзиеевой выставку талантливых кыргызстанских предпринимательниц. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

По словам министра, цель выставки — создать престижную платформу, на которой известные бренды и мастериц народных промыслов смогут представить свои лучшие работы, демонстрируя гармонию традиций и современных тенденций.

Выставка объединила 13 компаний, каждая из которых представила уникальные изделия, демонстрирующие богатство кыргызских традиций и современный подход к ремеслу. Например, «Супара-Шоро» погрузила посетителей в атмосферу кыргызского аула с юртами и традиционными домами, а бренд компании «Шоро» предложил сладкие угощения из ячменного толокна, меда и орехов.

Проект «Одно село – один продукт+1» поддерживает местных производителей, предлагая качественные продукты питания, войлочные изделия и натуральную косметику.

«Кеште» показал эксклюзивные белдемчи, корсеты и сумки ручной работы. Сайма предложила оригинальные сувениры и предметы декора из войлока, а Wool.kg — сувениры из шерсти и шелка. Экофлора представила полностью натуральные средства ухода за кожей и телом, включая твердое мыло в разнообразных вариантах.

Современный подход к ремеслу продемонстрировали Kyrgyz Handmade, производящий шырдаки, интерьерные изделия и аксессуары из натуральных материалов, и семейный бренд Uulman, который соединяет традиции и современные техники в одежде из шелка, льна, хлопка и шерсти.

Mountain Cedar Woolens занимается прядением и окраской шерсти мериноса, создавая стильные и теплые изделия.

Арт-группа ТУМАР производит экологически чистую обувь и предметы из натуральной шерсти, а бренд Cut a Dash переосмысляет традиционные техники, создавая уникальные изделия из тканевых выпадов. Завершил коллекцию Чапансар, который возвращает к жизни кыргызское наследие через моду, предлагая мужские и женские чапаны, широкие шарфы и детские изделия.

Напомним, накануне прошел форум «Женщина — лидер, меняющая мир к лучшему», который объединил женщин-лидеров из Кыргызстана и Узбекистана для укрепления сотрудничества и обмена опытом, обсуждения ключевых аспектов женского лидерства в экономике, цифровых технологиях, экологии, образовании и государственном управлении.

Особое внимание уделяется стимулированию инициатив, направленных на расширение возможностей женщин и девочек через образование, предпринимательство и инновации, а также продвижению их роли в устойчивом развитии, включая экологические и климатические инициативы.