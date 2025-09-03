Андреа Бочелли грандиозно выступил в сердце Самарканда

Величественный Самарканд, некогда сердце Великого шелкового пути, вновь стал местом встречи культур и эпох.

На площади Регистан, окруженной медресе с изумрудными куполами и тончайшей резьбой по камню, выступил всемирно известный итальянский тенор Андреа Бочелли.



«Сегодня особенный день для Узбекистана, ведь именно в этот день страна обрела свою независимость. Я твердо верю, что свобода и независимость — это величайшие ценности для каждого человека и для всего народа», — отметил Бочелли.

Самарканд как новый культурный центр

Узбекистан в последние годы активно открывается миру, предлагая свою богатую культуру в диалоге с другими. Концерт Бочелли стал не только музыкальным событием, но и частью более широкого процесса — превращения Самарканда в площадку мирового уровня для международных встреч и культурных событий.

«Узбекистан встал на важный путь открытости миру — через свою богатую культуру, во взаимодействии и диалоге с другими культурами. И этот путь всегда приносит созидательные и позитивные результаты», — подчеркнул тенор.

Концерт состоялся при поддержке Фонда развития культуры и искусства Республики Узбекистан и Торгово-промышленной палаты страны, а также прошел под эгидой ЮНЕСКО, что подчеркнуло его значение для мировой культуры.

Руководитель администрации президента Узбекистана Саида Мирзиеева, присутствовавшая на концерте, отметила: «Самарканд уверенно превращается в центр международного культурного обмена. Этот древний город с его богатым историческим наследием сегодня становится площадкой, объединяющей культуру и традиции разных народов, что открывает новые перспективы для страны и всего региона. Подтверждением этому стал концерт известного тенора Андреа Бочелли, который состоялся 1 сентября на площади Регистан».

Международная публика

На концерт приехали зрители со всего мира. Среди них было около 1 тысячи 500 граждан России, 500 гостей из Узбекистана, более 250 из Казахстана, а также представители еще более чем 40 стран.

Это подчеркнуло не только международный масштаб события, но и возрастающую роль Самарканда как культурного моста между Востоком и Западом.