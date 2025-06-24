Экс-чиновник, переживший покушение, вернулся в администрацию главы Узбекистана

Камил Алламжонов, на которого ранее было совершено покушение, стал советником руководителя администрации президента Узбекистана Саиды Мирзиеевой.

Фото СМИ. Саида Мирзиеева и Камил Алламжонов

Он назначен ее независимым советником и будет консультировать по вопросам инвестиций, свободы слова и поддержки независимых СМИ.

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Камил Алламжонов — выпускник Государственного института искусств и культуры Узбекистана (2006) и Ташкентского государственного экономического университета (2010).

Является основателем автошколы Avtotest и центра экзаменации водителей Autodriver Study, газеты «Солик инфо», программы по автоматизации бухгалтерской деятельности BEM и других проектов.

В 2005–2009 годах был и. о. руководителя информационной службы Государственного налогового комитета, в 2009–2013 годах — руководителем информационной службы — пресс-секретарем председателя ГНК.

В 2017–2018 годах работал заместителем руководителя администрации — пресс-секретарем президента. В 2018–2020 годах был директором Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента.

В 2020–2022 годах был председателем попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.

В 2022–2023 годах работал замглавы администрации президента, ответственным за изучение общественного мнения и информационную политику.

Осенью 2022 года на него возложили обязанность координировать работу по внедрению в Узбекистане финского опыта образования в школах.

В августе 2023 года стал руководителем департамента информационной политики администрации президента, а в сентябре 2024 года был освобожден от должности.

Ранее стало известно, что старшая дочь главы государства Саида Мирзиеева назначена руководителем администрации президента Узбекистана.

Покушение на бывшего главу департамента информационной политики администрации президента Узбекистана Камила Алламжонова было совершено 26 октября 2024 года — его автомобиль обстреляли неизвестные, никто не пострадал. Через несколько дней силовики отчитались о задержании четырех подозреваемых, а еще месяц спустя стало известно об объявлении в международный розыск по линии Интерпола уроженцев Чечни Бислана Расаева и Шамиля Темирханова. По версии следствия, россияне согласились участвовать в покушении на Алламжонова и Дмитрия Ли за $1,5 миллиона.

Позже в деле появился чеченский след. Узбекистан объявил в международный розыск двух уроженцев Чечни. Их подозревают в причастности по делу о покушении на экс-чиновника.

На сайте Интерпола появилась информация о том, что по запросу РУз разыскиваются двое граждан России 36-летний Бислан Расаев и 31-летний Шамиль Темирханов.

Местные СМИ писали, что они прибыли в Узбекистан разными маршрутами, причем первый нелегально пересек кыргызско-узбекскую границу. Следствие считает, что они получили заказ на убийство Комила Алламжонова и главы Национального агентства перспективных проектов Дмитрия Ли.