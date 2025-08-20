16:48
Власть

Садыр Жапаров принял главу администрации президента Узбекистана Саиду Мирзиееву

Фото администрации президента КР. Саида Мирзиеева и Садыр Жапаров

Глава Кыргызстана Садыр Жапаров принял руководителя администрации президента Узбекистана Саиду Мирзиееву. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, на встречи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в деле укрепления культурно-гуманитарных и образовательных связей между двумя странами.

Глава государства отметил, что благодаря совместным с президентом Узбекистана усилиям двусторонние отношения развиваются и укрепляются в духе стратегического партнерства.

Саида Мирзиеева передала Садыру Жапарову слова приветствия и наилучшие пожелания от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Подчеркивая высокий уровень межгосударственных отношений, основанных на взаимном уважении и добрососедстве, она отметила важную роль лидеров двух стран в этом процессе.

Отмечая важность развития молодежной политики, Саида Мирзиеева рассказала о проведении в Бишкеке интеллектуальной игры «Заковат», которая стала символом командного духа и установления дружественных отношений между молодежью двух стран.

