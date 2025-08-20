Саида Мирзиеева в Бишкеке приняла участие в форуме о роли женщин-лидеров

Руководитель администрации президента Республики Узбекистан Саида Мирзиеева, прибывшая в Кыргызстан с визитом, выступила на форуме «Женщина — лидер, меняющая мир к лучшему» в Бишкеке.

Во время своего выступления Саида Мирзиеева подняла важные темы гендерного равенства в обществе, изменениях в жизни женщины после брака и правах человека.

«Человечество достигло удивительных вершин, устремилось к Марсу, открыло новые горизонты искусственного интеллекта, нашло лекарства от болезней, считавшихся неизлечимыми. Но мы по-прежнему отстаем в самом важном — в обеспечении подлинного равенства. Сегодня во всех точках мира обсуждение базовых прав женщин все еще остается предметом торга и спора», — отметила Саида Мирзиеева.

Фото 24.kg. Саида Мирзиеева

Она также отметила тенденцию в обществе, когда после замужества девушка забывает о своих целях и мечтах, утопая в бытовых делах. «Я слишком часто вижу, как девочки, которые блистали в школе и мечтали о большом будущем, с возрастом исчезают из общественной жизни, находятся в бытовых заботах. К сожалению, зачастую создание семьи и замужества воспринимается как конец карьеры и социального роста женщины», — отметила Саида Мирзиеева.

Она подчеркнула, что два года назад Узбекистан стал первой страной в регионе, который принял закон против домашнего насилия. «Я всегда вдохновлялась успехами других женщин. И сегодня, смотря на вас, я испытываю огромную гордость. Вы те, кто меняет жизни людей и влияет на судьбу своих соотечественниц. Мы наследницы Курманджан Датки и Томирис. Это наша с вами общая история гордости, силы и совместных побед. Я уверена, что наши страны дадут очень много для этого мира и сделают его еще лучше для будущих поколений», — заключила глава администрации президента Узбекистана.

Саида Мирзиеева — дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и руководитель его администрации. С августа 2023 года Саида Мирзиеева занимала пост помощника главы государства. До этого, с ноября 2022-го, она была заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата администрации президента.