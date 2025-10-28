Узбекистан и США усиливают экономическое и гуманитарное партнерство

Руководитель Администрации президента Республики Узбекистан Саида Мирзиеева провела встречу с американской делегацией, возглавляемой специальным посланником президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и заместителем госсекретаря Кристофером Ландау.
Во время переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание расширению торгово-экономических связей, совместным проектам в сфере образования, культуры и укреплению взаимодействия в области общественной безопасности.
Отмечалось, что динамика политических и экономических преобразований в Узбекистане открывает новые возможности для углубления стратегического партнерства с США.
Встреча стала важным шагом на пути укрепления взаимного доверия и подтверждением готовности обеих сторон к практическому продвижению совместных инициатив в ключевых направлениях двусторонней повестки.