Бизнес

Узбекистан и США усиливают экономическое и гуманитарное партнерство

Руководитель Администрации президента Республики Узбекистан Саида Мирзиеева провела встречу с американской делегацией, возглавляемой специальным посланником президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и заместителем госсекретаря Кристофером Ландау.

Во время переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание расширению торгово-экономических связей, совместным проектам в сфере образования, культуры и укреплению взаимодействия в области общественной безопасности.

Представители американской администрации положительно оценили масштабные реформы, проводимые в Узбекистане под руководством президента Шавката Мирзиеева, подчеркнув их значимость для устойчивого развития страны и региона.

Отмечалось, что динамика политических и экономических преобразований в Узбекистане открывает новые возможности для углубления стратегического партнерства с США.


Встреча стала важным шагом на пути укрепления взаимного доверия и подтверждением готовности обеих сторон к практическому продвижению совместных инициатив в ключевых направлениях двусторонней повестки.
