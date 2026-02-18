10:45
Бизнес

«Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»

Исламское окно «Айыл Банка» продолжает развитие исламского банкинга в своей деятельности и представляет новый продукт — исламскую платежную карту «Элкарт». Это современный инструмент для повседневных расчетов, разработанный в полном соответствии с нормами шариата и ориентированный на реальные потребности клиентов.

Исламская платежная карта «Элкарт» — это:

  • прозрачные и понятные финансовые операции;

  • соответствие исламским принципам;

  • надежность и удобство в повседневном использовании.

С помощью карты клиенты могут свободно управлять своими финансами и выполнять все основные банковские операции, включая:

  • онлайн- и офлайн-оплату товаров и услуг в магазинах, кафе-ресторанах, аптеках и других торгово-сервисных точках;

  • денежные переводы с карты на карту;

  • оплату товаров и услуг по QR-коду;

  • снятие наличных и проведение других операций через мобильное приложение «Айыл Банка».

Условия обслуживания карты:

  • стоимость выпуска — 100 сомов;

  • валюта карты — сом;

  • годовое обслуживание — 200 сомов;

  • изготовление дополнительной карты — бесплатно.

Исламские карты «Элкарт» принимаются к обслуживанию на территории Кыргызской Республики, а также в Республике Узбекистан — в сети устройств платежной системы HUMO.

Получить подробную информацию об исламской платежной карте «Элкарт» можно во всех филиалах ОАО «Айыл Банк», а также на официальном сайте банка — www.ab.kg.

Лицензия НБ КР № 048/1.
