«Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»

Исламское окно «Айыл Банка» продолжает развитие исламского банкинга в своей деятельности и представляет новый продукт — исламскую платежную карту «Элкарт». Это современный инструмент для повседневных расчетов, разработанный в полном соответствии с нормами шариата и ориентированный на реальные потребности клиентов.

Исламская платежная карта «Элкарт» — это:

прозрачные и понятные финансовые операции;

соответствие исламским принципам;

надежность и удобство в повседневном использовании.

С помощью карты клиенты могут свободно управлять своими финансами и выполнять все основные банковские операции, включая:

онлайн- и офлайн-оплату товаров и услуг в магазинах, кафе-ресторанах, аптеках и других торгово-сервисных точках;

денежные переводы с карты на карту;

оплату товаров и услуг по QR-коду;

снятие наличных и проведение других операций через мобильное приложение «Айыл Банка».

Условия обслуживания карты:

стоимость выпуска — 100 сомов;

валюта карты — сом;

годовое обслуживание — 200 сомов;

изготовление дополнительной карты — бесплатно.

Исламские карты «Элкарт» принимаются к обслуживанию на территории Кыргызской Республики, а также в Республике Узбекистан — в сети устройств платежной системы HUMO.

Получить подробную информацию об исламской платежной карте «Элкарт» можно во всех филиалах ОАО «Айыл Банк», а также на официальном сайте банка — www.ab.kg.

Лицензия НБ КР № 048/1.