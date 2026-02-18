«Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»

Исламское окно «Айыл Банка» продолжает развитие исламского банкинга в своей деятельности и представляет новый продукт — исламскую платежную карту «Элкарт». Это современный инструмент для повседневных расчетов, разработанный в полном соответствии с нормами шариата и ориентированный на реальные потребности клиентов.
Исламская платежная карта «Элкарт» — это:
-
прозрачные и понятные финансовые операции;
-
соответствие исламским принципам;
-
надежность и удобство в повседневном использовании.
С помощью карты клиенты могут свободно управлять своими финансами и выполнять все основные банковские операции, включая:
-
онлайн- и офлайн-оплату товаров и услуг в магазинах, кафе-ресторанах, аптеках и других торгово-сервисных точках;
-
денежные переводы с карты на карту;
-
оплату товаров и услуг по QR-коду;
-
снятие наличных и проведение других операций через мобильное приложение «Айыл Банка».
Условия обслуживания карты:
-
стоимость выпуска — 100 сомов;
-
валюта карты — сом;
-
годовое обслуживание — 200 сомов;
-
изготовление дополнительной карты — бесплатно.
Исламские карты «Элкарт» принимаются к обслуживанию на территории Кыргызской Республики, а также в Республике Узбекистан — в сети устройств платежной системы HUMO.
Получить подробную информацию об исламской платежной карте «Элкарт» можно во всех филиалах ОАО «Айыл Банк», а также на официальном сайте банка — www.ab.kg.
Лицензия НБ КР № 048/1.