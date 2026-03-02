10:09
BAKAI дарит кешбэк 5 процентов за покупку цветов и косметики весь март

BAKAI запускает акцию с повышенным кешбэком 5 процентов реальными деньгами для держателей карт Visa и «Элкарт плюс».

Весна — время заботы, внимания и ярких эмоций. BAKAI помогает сделать этот период еще приятнее, позволяя экономить на покупках для себя и близких. Каждая покупка в цветочных и косметических магазинах приносит клиентам дополнительную выгоду — весеннее настроение становится еще ярче.

Держатели карт Visa и «Элкарт плюс» от BAKAI получают кешбэк 5 процентов при оплате:

  • в цветочных магазинах (Buketto, Podari Mne, Flower Lab, Pandora, Fiesta Flowers и другие);

  • в магазинах косметики (Di Store, Hello Beauty, Beauty Showroom, Bonita, Vegas Beauty, Mega City, Elle Perfumes и другие).

Кешбэк реальными деньгами начисляется автоматически — без регистрации, промокодов и дополнительных действий. Достаточно оплатить покупку картой Visa и «Элкарт плюс» от BAKAI.

Акция действует с 1 по 31 марта 2026 года.
Подробные условия доступны на сайте bakai.kg и в мобильном приложении BAKAI.

Помимо специальной мартовской акции, для держателей карт BAKAI на постоянной основе действует базовый кешбэк от 1 процента на повседневные безналичные операции.
