BAKAI снижает стоимость выпуска премиальной карты Visa Infinite Diamond

BAKAI объявляет о снижении стоимости выпуска премиальной карты Visa Infinite Diamond, делая один из самых статусных банковских продуктов более доступным для клиентов.

При этом условия годового обслуживания остаются без изменений*, сохраняя высокий уровень сервиса и привилегий для держателей карты.

Карта Visa Infinite Diamond от BAKAI — это не просто платежный инструмент, а доступ к расширенному миру привилегий и премиального сервиса, с особой изюминкой.

Держатели карты получают:

страхование при путешествиях до $2,5 миллиона (на семью до пяти человек);

доступ в более чем 1 тысяча 200+ бизнес-залов DragonPass (шесть бесплатных визитов в год);

VIP-зал аэропорта «Манас» — шесть посещений в год;

Fast Track — приоритетное прохождение контроля в аэропортах Европы и Ближнего Востока;

персонального менеджера и консьерж-сервис 24/7;

интернет-роуминг в 127 странах мира;

скидки и предложения от партнерской сети по всему миру;

банковские и финансовые привилегии, включая обслуживание счетов и специальные условия переводов.

Ограниченное предложение

На текущий момент в наличии имеется ограниченное количество карт Visa Infinite Diamond.

* Важно отметить, что изменения затрагивают только стоимость выпуска карты. Стоимость годового обслуживания остается прежней и соответствует действующим тарифам банка.

Лицензия НБ КР № 043.