В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR

В Бишкеке состоялась встреча более 120 маркетологов и PR-специалистов, на которой принято решение о создании ассоциации маркетинга и PR Кыргызстана.

Инициатива направлена на объединение профессионального сообщества, повышение уровня отрасли и формирование единого голоса рынка.

Встреча прошла 3 апреля в столице на площадке рестобара Teleport, который выступил главным партнером мероприятия, и собрала маркетологов и PR-специалистов крупных компаний, малого и среднего бизнеса, государственных структур, Национального банка, коммерческих банков и независимых экспертов.

Организаторами встречи выступили Чингиз Мамбетшаев, Айдай Мокушева и Надежда Шерова. Участники единогласно поддержали идею создания отраслевой ассоциации, отметив, что рынку давно необходима единая платформа для развития и взаимодействия.







Три ключевых направления развития

Будущая ассоциация сосредоточится на трех стратегических блоках:

GR-направление — развитие стандартов образования, профессиональных рамок и национального бренда;

PR-направление — продвижение кыргызстанских брендов на международной арене и развитие партнерств;

Marketing-направление — создание национальной премии, формирование рейтингов и развитие локального рынка.

Миссия ассоциации — создание благоприятной среды для бизнеса, усиление профессионального сообщества и выстраивание эффективного взаимодействия между бизнесом, государством и инвесторами.













«Мы влияем на мышление людей, поэтому важно не упрощать рынок в погоне за охватами, а создавать сильные смыслы и качественные коммуникации. Для меня эта встреча — про людей, которые искренне любят свое дело: здесь собрались те, кто формирует рынок и двигает индустрию вперед, и самое главное — мы готовы объединяться. Это только начало: следующим шагом станет создание маркетингового хаба Кыргызстана, где мы перейдем от слов к системной работе», — отметила Айдай Мокушева.

Инициатива получила широкую поддержку участников, и работа над созданием ассоциации уже началась. Следующую встречу планируется провести 24 апреля 2026 года.