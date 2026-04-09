BAKAI и UFC: эксклюзивная Visa UFC с доступом к боям и привилегиями для клиентов

BAKAI является эксклюзивным партнером UFC Eurasia (Ultimate Fighting Championship) — крупнейшей международной организации по смешанным единоборствам.
В рамках сотрудничества банк запускает новый продукт — карту Visa UFC, которая открывает клиентам доступ к уникальным предложениям, привилегиям и миру профессионального спорта.
Карта Visa UFC разработана для клиентов, которые ценят яркие впечатления, динамику и эксклюзивные возможности. Продукт объединяет финансовые инструменты и доступ к одному из самых популярных спортивных брендов в мире.
Ключевые преимущества карты Visa UFC
Держатели карты получают специальные условия для просмотра боев UFC:
— один месяц бесплатного доступа просмотра боев/поединков UFC при оформлении карты;
— скидка 50 процентов на подписку во второй месяц;
— скидка 30 процентов на подписку в третий месяц.
Привилегии от партнеров
Помимо доступа к контенту UFC, владельцы карты получают специальные скидки и предложения в партнерской сети BAKAI.
В числе партнеров — спортивные клубы, фитнес-центры и магазины экипировки, включая:
- Mixsport.kg;
- Maximum Fitness;
- Nibbi Racing Kg;
- Turpan Fitness;
- Real Sport;
- Sportzone;
- Achilles;
- Sportpitaniе.kg
и другие.
Список партнеров будет расширяться, предлагая клиентам еще больше выгоды и эксклюзивных возможностей.
Сотрудничество с UFC — это шаг к созданию новых форматов взаимодействия с клиентами. BAKAI продолжает развивать экосистему продуктов, объединяя финансы, технологии и lifestyle-сервисы.
Запуск карты Visa UFC подтверждает стратегию банка — создавать решения, которые дают клиентам не только удобство, но и эмоции, доступ к уникальным возможностям и современному образу жизни.
