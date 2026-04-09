BAKAI и UFC: эксклюзивная Visa UFC с доступом к боям и привилегиями для клиентов

BAKAI является эксклюзивным партнером UFC Eurasia (Ultimate Fighting Championship) — крупнейшей международной организации по смешанным единоборствам.

В рамках сотрудничества банк запускает новый продукт — карту Visa UFC, которая открывает клиентам доступ к уникальным предложениям, привилегиям и миру профессионального спорта.

Карта Visa UFC разработана для клиентов, которые ценят яркие впечатления, динамику и эксклюзивные возможности. Продукт объединяет финансовые инструменты и доступ к одному из самых популярных спортивных брендов в мире.

Ключевые преимущества карты Visa UFC

Держатели карты получают специальные условия для просмотра боев UFC:

— один месяц бесплатного доступа просмотра боев/поединков UFC при оформлении карты;

— скидка 50 процентов на подписку во второй месяц;

— скидка 30 процентов на подписку в третий месяц.

Привилегии от партнеров

Помимо доступа к контенту UFC, владельцы карты получают специальные скидки и предложения в партнерской сети BAKAI.

В числе партнеров — спортивные клубы, фитнес-центры и магазины экипировки, включая:

Mixsport.kg;

Maximum Fitness;

Nibbi Racing Kg;

Turpan Fitness;

Real Sport;

Sportzone;

Achilles;

Sportpitaniе.kg

и другие.

Список партнеров будет расширяться, предлагая клиентам еще больше выгоды и эксклюзивных возможностей.

Сотрудничество с UFC — это шаг к созданию новых форматов взаимодействия с клиентами. BAKAI продолжает развивать экосистему продуктов, объединяя финансы, технологии и lifestyle-сервисы.

Запуск карты Visa UFC подтверждает стратегию банка — создавать решения, которые дают клиентам не только удобство, но и эмоции, доступ к уникальным возможностям и современному образу жизни.

Лицензия НБ КР № 043.