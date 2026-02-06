BAKAI первым в КР запускает премиальные металлические карты Visa Infinite Metal

BAKAI стал первым и единственным в Кыргызстане, кто представил уникальный премиальный продукт — металлическую карту Visa Infinite Metal. Новый формат карты объединяет высокий статус, комфорт путешествий и расширенный пакет международных привилегий для клиентов, выбирающих премиальный уровень сервиса.

Visa Infinite Metal — это больше, чем банковская карта. Это символ статуса и продуманного образа жизни, где каждая деталь работает на комфорт владельца. Металлический корпус подчеркивает эксклюзивность продукта, а наполнение карты делает путешествия, расчеты и сервисы максимально удобными — как в Кыргызстане, так и за его пределами.

В пакет привилегий Visa Infinite Metal входят...

• Доступ к бизнес-залам Dragon Pass по всему миру — комфортные пространства, тишина, сервис.

*6 бесплатных посещений в год.

• Доступ в VIP-зал аэропорта «Манас» —при выполнении условий по обороту — ваш персональный уровень вылета.

• Бесплатная упаковка багажа в аэропортах городов Бишкек, Алматы и Астана

*До 30 сентября 2026 года.

• Fast Track — приоритетное прохождение контроля безопасности без ограничений до 1 апреля 2026 года.

• Международное страхование на время поездок, обеспечивающее финансовую защиту за рубежом.

• Скидка 50 процентов на переводы по системе SWIFT и аренду малых сейфовых ячеек — международные операции и хранение ценностей еще выгоднее.

Запуск Visa Infinite Metal подтверждает стратегию BAKAI по развитию премиальных финансовых решений и укрепляет позицию бренда как новатора на рынке Кыргызстана, предлагающего клиентам не просто банковский продукт, а полноценный premium lifestyle-сервис.

Лицензия № 043 НБ КР.