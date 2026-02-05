MegaKassa от MEGA: полноценная касса в смартфоне предпринимателя

Государственный оператор сотовой связи MEGA предлагает предпринимателям инновационное решение для онлайн-передачи данных в налоговые органы — MegaKassa. Это больше, чем контрольно-кассовая машина. Это полноценная касса прямо в смартфоне, созданная для современного, мобильного и быстрорастущего бизнеса.

MegaKassa объединяет в себе весь функционал контрольно-кассовой машины, полностью соответствуя требованиям законодательства Кыргызской Республики.

С MegaKassa предпринимателям больше не нужно приобретать дорогостоящее оборудование или привязываться к стационарной точке. Касса работает на устройствах Android и iOS, а также легко интегрируется с POS-терминалами MegaPay. Все, что нужно для работы, — смартфон под рукой и стабильная связь от MEGA.

Недавно сервис стал еще удобнее: обновленная лайт-версия приложения получила улучшенный интерфейс и упрощенную навигацию, что делает работу с кассой максимально быстрой и интуитивной.

MegaKassa берет на себя всю кассовую рутину:

автоматическое сохранение и систематизацию данных;

формирование отчетов;

фискализацию платежей;

уведомления по всем операциям.

Все транзакции и отчеты доступны в личном кабинете сервиса в любое время — 24/7 — по ссылке: https://lk.ofd.kg. Полный контроль над бизнесом теперь возможен из любой точки страны.

MegaKassa подходит как для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, так и для крупных компаний с большим потоком клиентов. Сервис легко масштабируется и адаптируется под задачи конкретного бизнеса — от розничной торговли до сферы услуг.

Как начать пользоваться MegaKassa?

Чтобы подключить сервис, достаточно обратиться в Центры продаж и обслуживания MEGA с необходимыми документами. Специалисты оператора помогут быстро зарегистрировать, настроить и запустить кассу — без лишних сложностей и потери времени.

MegaKassa от MEGA — когда технологии работают на бизнес, а бизнес развивается без границ.

Лицензии ГАС КР: № № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.