15:12
USD 87.45
EUR 103.45
RUB 1.14
Бизнес

Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану

MBANK внедряет новый уровень удобства для клиентов и продолжает укреплять статус первого цифрового банка страны: теперь карты Visa Gold Instant можно бесплатно выпускать и перевыпускать в картоматах банка всего за 60 секунд.

Ранее через картоматы MBANK можно было получить только детские карты MJunior. Теперь сервис расширили — клиенты могут сразу получить карту Visa Gold Instant без визита в офис и ожидания доставки.

Как оформить Visa Gold через картомат

Выпуск или перевыпуск карты занимает до 60 секунд, при этом печать карты длится около 15 секунд. Все операции подтверждаются через мобильное приложение банка с использованием QR-кода.

Чтобы получить карту, необходимо:

  • выбрать опцию «Получить карту Gold» на экране картомата;
  • отсканировать QR-код через приложение MBANK;
  • подтвердить операцию и ввести код подтверждения;
  • забрать готовую карту.

Кому доступен выпуск карты через картомат

Оформить Visa Gold Instant могут физические лица — резиденты Кыргызской Республики, являющиеся клиентами MBANK и прошедшие полную идентификацию.

Выпуск карты доступен в случае, если у клиента есть только виртуальная карта Visa и отсутствует физическая.

Перевыпуск возможен, если:

  • у клиента есть карта Visa Classic, Visa Gold Instant или Visa Gold в сомах;
  • срок действия карты истек или до его окончания осталось менее 30 дней.

При этом перевыпуск через картоматы недоступен в случае утери или кражи карты, а также для участников зарплатных проектов.

Что важно знать о карте Visa Gold Instant

Карта выпускается в сомах на три года. Первый год обслуживания бесплатный, далее — 500 сомов в год.

Среди основных возможностей:

  • подключение к мобильному приложению MBANK;
  • бесконтактная оплата;
  • оплата покупок в интернете;
  • мгновенная активация после выпуска.

Где находятся картоматы MBANK

Картоматы доступны в ряде городов Кыргызстана:

  • Бишкек — улица Ибраимова, 115/3 (ТД «Дордой Плаза»);
  • Бишкек — улица Юнусалиева, 40 (ТЦ «Космопарк»);
  • Бишкек — проспект Чингиза Айтматова, 3 (ТЦ «Азия Молл»);
  • Манас — проспект Т.Байзакова, 34;
  • Талас — улица Оторбаева, 212 («Талас Сити»);
  • Ош — улица А.Шакирова, 275/1 (ТЦ «Нурзаман»);
  • Каракол — улица Токтогула, 261;
  • Токмок — улица Ленина, 342 («Глобус»).

Цифровые сервисы вместо очередей

Запуск мгновенного выпуска карт через картоматы — часть перехода банковских услуг в цифровой формат. Клиенты могут получить карту в удобное время без ожидания и визита в офис.

MBANK — первый цифровой.

Лицензия № 14 НБ КР. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/360755/
просмотров: 422
Версия для печати
Материалы по теме
Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием
Популярные новости
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Ошиблись при переводе денег? В&nbsp;MBANK появился онлайн-возврат средств Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
&laquo;Зеленый кредит KYRSEFF&raquo; от&nbsp;KICB поможет реализовать энергоэффективные решения «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
Бизнес
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по&nbsp;всему Кыргызстану Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
Ошиблись при переводе денег? В&nbsp;MBANK появился онлайн-возврат средств Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
Связь для тех, кто работает во&nbsp;благо страны: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»
5 февраля, четверг
15:08
В Кыргызстане произошло 4 тысячи 429 происшествий за год: погибло 313 человек В Кыргызстане произошло 4 тысячи 429 происшествий за го...
14:53
Идет уничтожение? Зампред кабмина ответил на вопрос о застройке центра Бишкека
14:34
В Чуйской области разработан проект по благоустройству территории музея «Бурана»
14:29
В Бишкеке задержан подозреваемый в серии краж из автомобилей
14:11
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану