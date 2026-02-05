Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану

MBANK внедряет новый уровень удобства для клиентов и продолжает укреплять статус первого цифрового банка страны: теперь карты Visa Gold Instant можно бесплатно выпускать и перевыпускать в картоматах банка всего за 60 секунд.

Ранее через картоматы MBANK можно было получить только детские карты MJunior. Теперь сервис расширили — клиенты могут сразу получить карту Visa Gold Instant без визита в офис и ожидания доставки.

Как оформить Visa Gold через картомат

Выпуск или перевыпуск карты занимает до 60 секунд, при этом печать карты длится около 15 секунд. Все операции подтверждаются через мобильное приложение банка с использованием QR-кода.

Чтобы получить карту, необходимо:

выбрать опцию «Получить карту Gold» на экране картомата;

отсканировать QR-код через приложение MBANK;

подтвердить операцию и ввести код подтверждения;

забрать готовую карту.

Кому доступен выпуск карты через картомат

Оформить Visa Gold Instant могут физические лица — резиденты Кыргызской Республики, являющиеся клиентами MBANK и прошедшие полную идентификацию.

Выпуск карты доступен в случае, если у клиента есть только виртуальная карта Visa и отсутствует физическая.

Перевыпуск возможен, если:

у клиента есть карта Visa Classic, Visa Gold Instant или Visa Gold в сомах;

срок действия карты истек или до его окончания осталось менее 30 дней.

При этом перевыпуск через картоматы недоступен в случае утери или кражи карты, а также для участников зарплатных проектов.

Что важно знать о карте Visa Gold Instant

Карта выпускается в сомах на три года. Первый год обслуживания бесплатный, далее — 500 сомов в год.

Среди основных возможностей:

подключение к мобильному приложению MBANK;

бесконтактная оплата;

оплата покупок в интернете;

мгновенная активация после выпуска.

Где находятся картоматы MBANK

Картоматы доступны в ряде городов Кыргызстана:

Бишкек — улица Ибраимова, 115/3 (ТД «Дордой Плаза»);

Бишкек — улица Юнусалиева, 40 (ТЦ «Космопарк»);

Бишкек — проспект Чингиза Айтматова, 3 (ТЦ «Азия Молл»);

Манас — проспект Т.Байзакова, 34;

Талас — улица Оторбаева, 212 («Талас Сити»);

Ош — улица А.Шакирова, 275/1 (ТЦ «Нурзаман»);

Каракол — улица Токтогула, 261;

Токмок — улица Ленина, 342 («Глобус»).

Цифровые сервисы вместо очередей

Запуск мгновенного выпуска карт через картоматы — часть перехода банковских услуг в цифровой формат. Клиенты могут получить карту в удобное время без ожидания и визита в офис.

MBANK — первый цифровой.

Лицензия № 14 НБ КР.