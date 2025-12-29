14:14
Бизнес

Своевременная передача показаний счетчика газа — обязанность потребителей

В компании «Газпром Кыргызстан» отмечают, что часть абонентов не передают показания счетчика газа. Они активно пользуются газом, но забывают сообщить об объемах потребления.

В соответствии с Правилами поставки и пользования газа, своевременная передача показаний счетчика газа — обязанность потребителей!

Многим абонентам частного сектора уже установили умные счетчики, которые самостоятельно передают показания. Однако у абонентов многоквартирных домов приборы учета не имеют такой функции. Абоненты многоквартирных домов должны передавать показания самостоятельно с 15-го по 30-е число каждого месяца.

Если же абонент не передает показания в период более трех месяцев, в соответствии с Правилами поставки и пользования природным газом, поставщик имеет право начислить объемы потребления по утвержденным нормативам.

Передавать показания счетчика необходимо в любом случае, даже если абонент длительное время не пользуется газом и показания счетчика не меняются. В случае если абонент длительно не пользуется газом, он должен оставить заявление о длительном неиспользовании газа в личном кабинете на сайте Gazprom.kg или через мобильное приложение.
