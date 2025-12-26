«Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы

В конце декабря принято подводить итоги года. Для ОАО «Айыл Банк» 2025 год стал насыщенным и продуктивным: новые банковские разработки, предложения по исламским принципам, динамика роста депозитного и кредитного портфелей, новые финансовые инструменты, международное признание, внедрение искусственного интеллекта в системную работу банка, а также активная нефинансовая деятельность и многое другое.

В этом материале мы подробнее остановимся на ключевых достижениях банка в сфере цифровизации и внедрения искусственного интеллекта — направлениях, которые в 2025 году стали важной частью трансформации бизнес-процессов и клиентского сервиса «Айыл Банка».

Мобильный банкинг нового поколения

В июне 2025 года «Айыл Банк» запустил мобильное приложение ABank, который работает круглосуточно (24/7) и позволяет клиентам решать большинство банковских вопросов прямо со смартфона — без визитов в отделения и бумажной волокиты.

Пользователям доступны самостоятельная регистрация, открытие счетов и продуктов, переводы и платежи без комиссий, онлайн-кредиты, депозиты и другие финансовые сервисы и многое другое. Приложение регулярно обновляется и дополняется новым функционалом. Интерес к ABank оказался высоким, за короткий срок число его пользователей превысило 120 тысяч человек.

Одной из ключевых особенностей ABank стала технология no-code/low-code, которая позволяет банку оперативно запускать новые функции и улучшения без необходимости обновления самого приложения. Это делает сервис гибким и быстро адаптирующимся к потребностям пользователей.

ABank позиционируется как удобный и технологичный инструмент для повседневных финансов, приложение делает банковские услуги более доступными, быстрыми и комфортными для широкой аудитории.

«Береке». Как предприниматели решают банковские и налоговые вопросы в одном приложении

Мобильное приложение «Береке» стало цифровым помощником для индивидуальных предпринимателей, объединив в одном сервисе банковские и налоговые онлайн-услуги. Теперь открыть счет, оформить кредит, оплатить налоги или сдать отчетность можно прямо со смартфона — без очередей в банке и визитов в налоговую службу. «Береке» позволяет индивидуальным предпринимателям не только управлять финансами, но и решать ключевые вопросы, связанные с налогообложением: получать свидетельства и патенты, оформлять необходимые документы и своевременно сдавать отчеты. Все процессы выстроены в полном соответствии с действующим законодательством, что особенно важно для предпринимателей.

Среди ключевых преимуществ приложения — отсутствие комиссий за переводы, оплату услуг и прием платежей по QR-коду. Пользователям также доступны онлайн-кредиты, оформление налоговых документов и патентов, а также интеграция с системой фискализации и облачной электронной подписью.

Приложение «Береке» позиционируется как единая цифровая экосистема для ИП, которая экономит время, снижает административную нагрузку и позволяет предпринимателям сосредоточиться на развитии своего бизнеса.

Приложение уже выбрали более 40 тысяч предпринимателей. Эта цифра наглядно показывают растущий спрос на удобные и законные цифровые решения для малого бизнеса.

Цифровая платформа ABilling упрощает прием платежей для госорганов

Запущенная в июле 2025 года платформа ABilling стала новым цифровым инструментом для государственных и муниципальных организаций, выстраивая удобную и прозрачную систему приема и управления платежами через QR-коды. Решение ориентировано на упрощение финансовых процессов и снижение бумажной нагрузки как для учреждений, так и для граждан. Всего за несколько месяцев к платформе подключились более тысячи организаций.

Фото ОАО «Айыл Банк»

ABilling работает круглосуточно, предоставляя организациям постоянный доступ к управлению платежами и аналитике без привязки к рабочему графику.

Платформа позволяет подключать государственные и юридические лица с четко выстроенной ролевой структурой, обеспечивая контроль и безопасность операций. Учреждения могут принимать платежи онлайн по QR-коду, интегрировать сервис с другими цифровыми системами, формировать персонализированные счета и квитанции, а также в режиме реального времени отслеживать поступления и формировать отчетность.

Вместе с другими цифровыми продуктами эти решения способствуют развитию современных банковских и налоговых сервисов для физических и юридических лиц, делая финансовые операции более удобными, безопасными и доступными 24/7.

Отдельным элементом цифровой экосистемы «Айыл Банка» стала система рассрочки ZERO

ZERO — это современный цифровой продукт в формате мобильного приложения, позволяющий клиентам приобретать товары у партнерской сети банка в рассрочку без процентов, комиссий и дополнительных платежей. Сервис ориентирован на повышение доступности товаров и услуг без увеличения финансовой нагрузки на клиентов.

Несмотря на то что официальный запуск программы состоялся 5 февраля 2025 года, за относительно короткий период ZERO уже вызвал значительный интерес со стороны клиентов. Об этом свидетельствуют показатели работы сервиса: с момента старта и по состоянию на декабрь было открыто более 80 тысяч линий рассрочки, из которых свыше 67 тысяч являются активными. ZERO органично дополняет цифровую инфраструктуру банка, расширяя возможности дистанционного потребительского финансирования и отражая общий фокус «Айыл Банка» на развитии доступных и технологичных финансовых решений.

Внедрение искусственного интеллекта. Как «Айыл Банк» повышает эффективность

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта банк активно внедряет современные цифровые решения, делая ИИ частью повседневных бизнес-процессов. Сегодня работа ведется сразу в двух направлениях — роботизация внутренних процессов и запуск интеллектуального чат-бота ABAI. Оба инструмента уже существенно облегчают работу сотрудников банка и повышают качество обслуживания клиентов.

Фото ОАО «Айыл Банк»

Практический эффект от внедрения ИИ уже ощутим: за год автоматизация процессов позволила сэкономить 9 тысяч 600 рабочих часов, которые теперь направляются на более сложные и клиентоориентированные задачи.

ИИ-ассистент используется для анализа и обработки нормативных и внутренних документов, значительно сокращая время, которое сотрудники раньше тратили на поиск и проверку информации.

Таким образом, «Айыл Банк» последовательно внедряет цифровые технологии и искусственный интеллект не ради следования трендам, а как практичный инструмент повышения операционной эффективности, качества обслуживания и устойчивого развития. Эти решения уже сегодня дают измеримый результат и формируют основу для дальнейшего роста банка в цифровой экономике.

Лицензия НБ КР № 048.