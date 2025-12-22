17:36
Бизнес

MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием

MPay — это революционное решение, которое MBANK первым внедрил в Кыргызстане и Центральной Азии, навсегда меняя правила игры на финансовом рынке.

Первый заместитель председателя правления MBANK Марат Торалиев представил MPay на масштабном мероприятии MTalX 18 декабря, отметив начало нового этапа в развитии цифровых платежей.

На фоне отсутствия в стране таких сервисов, как Apple Pay, MPay стал отечественным технологическим ответом, созданным с учетом реальных условий и потребностей пользователей в Кыргызстане.

MPay — это бесконтактная технология в приложении MBANK, доступная на смартфонах под управлением Android и iOS, которая напрямую и мгновенно соединяет смартфон пользователя с терминалом MKassa. Благодаря этому оплата покупок через POS-терминалы проходит просто — достаточно приложить телефон, и операция может выполняться даже без интернета.

MPay незаменим в повседневных ситуациях: в магазине, кафе, на рынке или при переводе денег человеку, который рядом. Достаточно открыть приложение и поднести телефон — остальное MPay сделает сам. Оплата занимает секунды, переводы не требуют утомительного ввода реквизитов, а сам процесс настолько интуитивно понятен, что освоит даже тот, кто ранее избегал технологических новинок.

Как оплатить покупки с помощью MPay:

  1. Включите Bluetooth на смартфоне и разрешите приложению MBANK* доступ к устройствам поблизости. На iPhone это настраивается в параметрах приложения MBANK, на Android — в разделе разрешений, где нужно включить доступ к устройствам поблизости.

  2. Включите доступ к геолокации.

  3. Попросите продавца или кассира провести оплату через терминал MKassa.

  4. Откройте приложение MBANK, поднесите смартфон к терминалу и подтвердите оплату.

*Чтобы использовать MPay, обновите MBANK до последней версии.

Все происходит быстро и без интернета — идеально для тех случаев, когда важна скорость.

Мгновенные переводы рядом с вами

MPay также позволяет переводить деньги другим людям поблизости. Достаточно, чтобы вы и получатель открыли MBANK и нажали кнопку MPay. Приложение покажет пользователей рядом — остается выбрать нужного человека и завершить перевод. Без номеров карт, QR и ручного ввода номера телефона.

Попробуйте MPay уже сегодня!

MPay — это новый уровень удобства в привычных финансовых операциях. Оплата и переводы становятся быстрыми, понятными и доступными в любой ситуации.

Обновите MBANK и попробуйте MPay уже сейчас — технология, которая действительно упрощает жизнь.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия НБ КР № 14. 

 
