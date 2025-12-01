Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic

MIslamic и сервис MTravel представляют новое решение, которое делает священное паломничество Умра ближе для каждого мусульманина в Кыргызстане. Теперь путь — от выбора тура до оформления финансирования — онлайн в приложении MBANK.
Умра в MTravel через MIslamic
Купить тур через сервис MTravel. Предложения по Умре, включая стоимость, собраны в специальном разделе MIslamic внутри MTravel.
«Иджара Сервис» от MIslamic доступное паломничество
Чтобы не откладывать паломничество, воспользуйтесь «Иджара Сервис» от MIslamic. Это рассрочка по шариатскому принципу. Оплачивайте поездку частями в течение 3—18 месяцев.
Рассрочка на Умру доступна:
-
физическим лицам;
-
индивидуальным предпринимателям (ИП);
-
юридическим лицам;
-
туристическим агентствам.
Единая экосистема в MBANK
Экосистема для паломничества в приложении MBANK: клиент выбирает тур, видит полную стоимость и сразу подает заявку на рассрочку. Выбор тура, оформление финансирования и консультации — все в одном месте.
MIslamic гарантирует полную прозрачность сделки, строгое соблюдение стандартов шариата. Это новое решение позволяет совершить Умру тогда, когда сердце к этому готово.
Подробности в отделениях MBANK или по телефону 7733.
