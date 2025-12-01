Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic

MIslamic и сервис MTravel представляют новое решение, которое делает священное паломничество Умра ближе для каждого мусульманина в Кыргызстане. Теперь путь — от выбора тура до оформления финансирования — онлайн в приложении MBANK.

Умра в MTravel через MIslamic

Купить тур через сервис MTravel. Предложения по Умре, включая стоимость, собраны в специальном разделе MIslamic внутри MTravel.

«Иджара Сервис» от MIslamic доступное паломничество

Чтобы не откладывать паломничество, воспользуйтесь «Иджара Сервис» от MIslamic. Это рассрочка по шариатскому принципу. Оплачивайте поездку частями в течение 3—18 месяцев.

Рассрочка на Умру доступна:

физическим лицам;

индивидуальным предпринимателям (ИП);

юридическим лицам;

туристическим агентствам.

Единая экосистема в MBANK

Экосистема для паломничества в приложении MBANK: клиент выбирает тур, видит полную стоимость и сразу подает заявку на рассрочку. Выбор тура, оформление финансирования и консультации — все в одном месте.

MIslamic гарантирует полную прозрачность сделки, строгое соблюдение стандартов шариата. Это новое решение позволяет совершить Умру тогда, когда сердце к этому готово.

Подробности в отделениях MBANK или по телефону 7733.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия НБ КР № 014.

Источник — официальный сайт MBANK.