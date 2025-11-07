«Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1

В рамках саммита C5+1 в Вашингтоне ОАО «Айыл Банк» в лице председателя правления Тилека Алимджанова подписало Меморандумы о сотрудничестве с американскими финансовыми институтами Citi Bank и Oppenheimer & Co. Inc.

Подписание этих соглашений стало важным шагом в укреплении международных партнерских связей и открывает новые возможности для дальнейшего развития банка на глобальном уровне.

Соглашение с Citi Bank создает основу для открытия корреспондентских счетов, что позволит расширить возможности международных расчетов и повысить эффективность взаимодействия с зарубежными партнерами.

Меморандум с Oppenheimer & Co. Inc. предусматривает партнерство, благодаря которому «Айыл Банк» получит доступ к международному рынку капитала посредством выпуска еврооблигаций. Это важный шаг на пути к укреплению позиций банка на международных финансовых рынках и привлечению новых инвестиций.

«Айыл Банк» продолжает развивать сотрудничество с ведущими мировыми финансовыми институтами. Впереди — новые горизонты и большие возможности.

Лицензия НБ КР № 048.