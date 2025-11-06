«Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе

28-29 октября в Брюсселе прошел региональный круглый стол по устойчивому финансированию, организованный Финансовой инициативой Программы ООН по окружающей среде (UNEPFI). В мероприятии приняли участие ведущие финансовые институты Европы, чтобы обсудить ESG-подходы, борьбу с климатическими и экологическими рисками, финансовое здоровье и принципы ответственного банковского дела.

«Айыл Банк» на встрече представлял заместитель председателя правления Жанар Норузбаев, который провел встречи с главой UNEPFI Эриком Ашером и региональным лидером UNEPFI по Европе Даниелем Бузосом. Обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества, членство банка в инициативе и развитие Академии PRB в Кыргызстане.

«Айыл Банк» стал первым в КР участником UNEPFI и подписантом Принципов ответственной банковской деятельности (PRB UNEPFI), подтверждая приверженность международным стандартам устойчивого развития и корпоративной ответственности.

Банк продолжает внедрять устойчивые финансовые практики и поддерживать экологические и социальные инициативы в регионе.

