Бонусы за патент и рефералов в приложении «Береке 2.0» от «Айыл Банка»

«Айыл Банк» запустил сразу две акции в мобильном приложении «Береке 2.0», созданном специально для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. Приложение предлагает простые и удобные инструменты для управления финансами, оплаты патентов и получения бонусов — все в одном месте. В рамках акций пользователи могут получить 500 сомов за открытие патента и 100 сомов бонусами за участие в реферальной программе.

1. Реферальная программа — пригласите друга и получите по 100 сомов По условиям акции вы и ваш друг получаете по 100 бонусных баллов (1 балл = 1 сом). Баллы можно обменять на деньги или потратить прямо в приложении. Как участвовать Откройте приложение «Береке 2.0».

В профиле выберите «Пригласить друга».

Отправьте свой реферальный код другу.

При регистрации ваш друг вводит этот код.

После этого вы оба получаете по 100 бонусных баллов.

Баллы можно обменять на реальные деньги в разделе «Бонусы».

2. Акция по патенту — получите 500 сомов за регистрацию Если вы индивидуальный предприниматель, работающий по патенту, или только планируете его оформить, «Береке 2.0» дарит вам 500 сомов.

Чтобы получить бонус

Скачайте приложение Береке 2.0 в Google Play или App Store.

Пройдите регистрацию.

Если у вас уже есть действующий патент — средства автоматически поступят на счет.

При желании можно оформить патент прямо в приложении.

Акция ограничена по времени, поэтому не откладывайте — приглашайте друзей, открывайте патент и получайте бонусы уже сегодня!

«Айыл Банк» продолжает развивать цифровые решения, которые делают банковские услуги удобными, доступными и полезными для предпринимателей по всей стране.

Лицензия НБ КР № 048.