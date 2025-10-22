Бонусы за патент и рефералов в приложении «Береке 2.0» от «Айыл Банка»

«Айыл Банк» запустил сразу две акции в мобильном приложении «Береке 2.0», созданном специально для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. Приложение предлагает простые и удобные инструменты для управления финансами, оплаты патентов и получения бонусов — все в одном месте. В рамках акций пользователи могут получить 500 сомов за открытие патента и 100 сомов бонусами за участие в реферальной программе.
1. Реферальная программа — пригласите друга и получите по 100 сомов
По условиям акции вы и ваш друг получаете по 100 бонусных баллов (1 балл = 1 сом). Баллы можно обменять на деньги или потратить прямо в приложении.
Как участвовать
- Откройте приложение «Береке 2.0».
- В профиле выберите «Пригласить друга».
- Отправьте свой реферальный код другу.
- При регистрации ваш друг вводит этот код.
- После этого вы оба получаете по 100 бонусных баллов.
- Баллы можно обменять на реальные деньги в разделе «Бонусы».
2. Акция по патенту — получите 500 сомов за регистрацию
Если вы индивидуальный предприниматель, работающий по патенту, или только планируете его оформить, «Береке 2.0» дарит вам 500 сомов.
Чтобы получить бонус
- Скачайте приложение Береке 2.0 в Google Play или App Store.
- Пройдите регистрацию.
- Если у вас уже есть действующий патент — средства автоматически поступят на счет.
- При желании можно оформить патент прямо в приложении.
Акция ограничена по времени, поэтому не откладывайте — приглашайте друзей, открывайте патент и получайте бонусы уже сегодня!
«Айыл Банк» продолжает развивать цифровые решения, которые делают банковские услуги удобными, доступными и полезными для предпринимателей по всей стране.
Лицензия НБ КР № 048.