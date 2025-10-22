14:50
USD 87.45
EUR 101.62
RUB 1.08
Бизнес

Бонусы за патент и рефералов в приложении «Береке 2.0» от «Айыл Банка»

«Айыл Банк» запустил сразу две акции в мобильном приложении «Береке 2.0», созданном специально для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. Приложение предлагает простые и удобные инструменты для управления финансами, оплаты патентов и получения бонусов — все в одном месте. В рамках акций пользователи могут получить 500 сомов за открытие патента и 100 сомов бонусами за участие в реферальной программе.

1. Реферальная программа — пригласите друга и получите по 100 сомов

По условиям акции вы и ваш друг получаете по 100 бонусных баллов (1 балл = 1 сом). Баллы можно обменять на деньги или потратить прямо в приложении.

Как участвовать

  • Откройте приложение «Береке 2.0».
  • В профиле выберите «Пригласить друга».
  • Отправьте свой реферальный код другу.
  • При регистрации ваш друг вводит этот код.
  • После этого вы оба получаете по 100 бонусных баллов.
  • Баллы можно обменять на реальные деньги в разделе «Бонусы».

2. Акция по патенту — получите 500 сомов за регистрацию

Если вы индивидуальный предприниматель, работающий по патенту, или только планируете его оформить, «Береке 2.0» дарит вам 500 сомов.

Чтобы получить бонус

  • Скачайте приложение Береке 2.0 в Google Play или App Store.
  • Пройдите регистрацию.
  • Если у вас уже есть действующий патент — средства автоматически поступят на счет.
  • При желании можно оформить патент прямо в приложении.

Акция ограничена по времени, поэтому не откладывайте — приглашайте друзей, открывайте патент и получайте бонусы уже сегодня!

«Айыл Банк» продолжает развивать цифровые решения, которые делают банковские услуги удобными, доступными и полезными для предпринимателей по всей стране.

Лицензия НБ КР № 048.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/348086/
просмотров: 274
Версия для печати
Материалы по теме
«Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
ОСАГО онлайн в «АБанк»: удобно и с кешбэком до 15 процентов
Аламединский филиал «Айыл Банка» переехал в новый офис
«Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Новый мобильный банкинг от «Айыл Банка» — ABank
«Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ
«Айыл Банк» дарит путевку на умру вкладчикам депозита «Мудараба»
«Айыл Банк» продлил выгодные условия по исламским продуктам до конца года
«Айыл Банк» первым в КР внедрил цифровую систему оплаты услуг «АБиллинг»
Популярные новости
В&nbsp;Токмаке построят технопарк. Сначала автозавод и&nbsp;$30 миллионов инвестиций В Токмаке построят технопарк. Сначала автозавод и $30 миллионов инвестиций
Как в&nbsp;России изменятся цены на&nbsp;бензин с&nbsp;ноября Как в России изменятся цены на бензин с ноября
MBANK снизил ставки по&nbsp;онлайн-кредитам для&nbsp;ИП до&nbsp;18&nbsp;процентов MBANK снизил ставки по онлайн-кредитам для ИП до 18 процентов
КНУ и&nbsp;КРСУ подписали соглашения с&nbsp;фондом Central Asia Capital КНУ и КРСУ подписали соглашения с фондом Central Asia Capital
Бизнес
Бонусы за&nbsp;патент и&nbsp;рефералов в&nbsp;приложении &laquo;Береке&nbsp;2.0&raquo; от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Бонусы за патент и рефералов в приложении «Береке 2.0» от «Айыл Банка»
&laquo;Элдик Банк&raquo; получил международную награду WSBI SDG Awards 2025 «Элдик Банк» получил международную награду WSBI SDG Awards 2025
Акция от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии Акция от «Оптима Банка» для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии
KICB формирует устойчивое будущее Кыргызстана через инвестиции в&nbsp;образование KICB формирует устойчивое будущее Кыргызстана через инвестиции в образование
22 октября, среда
14:30
В Бишкеке стартовал IX Международный конкурс исполнителей русского романса В Бишкеке стартовал IX Международный конкурс исполнител...
14:24
Минтруда КР напоминает: 7-8 ноября — рабочие дни
14:11
Водители авто жалуются на отсутствие бензина на заправках Бишкека
14:00
Подземная вода: как в Кыргызстане планируют контролировать артезианские скважины
13:43
Бонусы за патент и рефералов в приложении «Береке 2.0» от «Айыл Банка»