O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана

O!Bank совместно с казахстанским финтехлидером Kaspi.kz запустил новый сервис, который позволяет свободно оплачивать покупки в соседней стране — так же удобно, как дома.



Теперь кыргызстанцы могут оплатить товары и услуги в Казахстане прямо в приложении «Мой О!», просто отсканировав Kaspi QR. При этом никакой комиссии — все как внутри страны.



Кроме того, клиентам O!Bank стали доступны моментальные переводы по номеру телефона на Kaspi.kz — тоже без комиссии.



Для казахстанцев, приезжающих в Кыргызстан, доступна оплата через приложение Kaspi.kz: достаточно отсканировать QR-код кыргызского продавца.



Такая возможность оплаты реализована на базе ELQR — национального стандарта QR-кодов Кыргызстана, разработанного и внедренного совместно с Межбанковским процессинговым центром.



Новый сервис полностью исключает необходимость носить с собой наличные или банковские карты при поездках между двумя государствами.



Все, что нужно, — привычное мобильное приложение «Мой О!» или Kaspi.kz.



Подробнее: obank.kg. Скачайте суперапп «Мой О!» в Google Play или App Store с SIM-картой любого оператора Кыргызстана.



ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.