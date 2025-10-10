O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана

O!Bank совместно с казахстанским финтехлидером Kaspi.kz запустил новый сервис, который позволяет свободно оплачивать покупки в соседней стране — так же удобно, как дома.
Теперь кыргызстанцы могут оплатить товары и услуги в Казахстане прямо в приложении «Мой О!», просто отсканировав Kaspi QR. При этом никакой комиссии — все как внутри страны.
Кроме того, клиентам O!Bank стали доступны моментальные переводы по номеру телефона на Kaspi.kz — тоже без комиссии.
Для казахстанцев, приезжающих в Кыргызстан, доступна оплата через приложение Kaspi.kz: достаточно отсканировать QR-код кыргызского продавца.
Такая возможность оплаты реализована на базе ELQR — национального стандарта QR-кодов Кыргызстана, разработанного и внедренного совместно с Межбанковским процессинговым центром.
Новый сервис полностью исключает необходимость носить с собой наличные или банковские карты при поездках между двумя государствами.
Все, что нужно, — привычное мобильное приложение «Мой О!» или Kaspi.kz.
