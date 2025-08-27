13:55
USD 87.35
EUR 101.48
RUB 1.08
Бизнес

Онлайн-кредит для ИП в O!Business — быстро, удобно и без залога

O!Bank предлагает онлайн-кредиты для индивидуальных предпринимателей в приложении O!Business — быстрое и удобное решение для развития вашего бизнеса.

Почему это выгодно

•Оформление полностью онлайн, без визита в банк.
•Без залога и лишних документов.
•Быстрый расчет суммы и сроков, одобрение за короткое время.

Условия

•Сумма от 5 тысяч до 200 тысяч сомов.
• Срок — от 3 до 36 месяцев.
• Процентная ставка — 22 процента годовых, ГЭПС — от 24,42 процента.

Получить кредит очень просто

• В приложении O!Business выберите «Кредиты» → «Вкладывайте в бизнес».
• Укажите сумму, срок и дату первого платежа — расчет появится автоматически.
• Завершите оформление и дождитесь одобрения.

Средства поступят на ваш счет прямо в приложении.

Скачайте O!Business в App Store или Google Play.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБКР № 044 от 17.09.2024 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/341165/
просмотров: 203
Версия для печати
Бизнес
Онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;O!Business&nbsp;&mdash; быстро, удобно и&nbsp;без залога Онлайн-кредит для ИП в O!Business — быстро, удобно и без залога
Новый мобильный банкинг от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ABank Новый мобильный банкинг от «Айыл Банка» — ABank
Как устойчивое развитие сделало &laquo;Бакай Банк&raquo; одним из&nbsp;лидеров по&nbsp;ESG в&nbsp;ЦА Как устойчивое развитие сделало «Бакай Банк» одним из лидеров по ESG в ЦА
Красивый номер со&nbsp;скидкой в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана Красивый номер со скидкой в честь Дня независимости Кыргызстана
