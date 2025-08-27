O!Bank предлагает онлайн-кредиты для индивидуальных предпринимателей в приложении O!Business — быстрое и удобное решение для развития вашего бизнеса.
Почему это выгодно
•Оформление полностью онлайн, без визита в банк.
•Без залога и лишних документов.
•Быстрый расчет суммы и сроков, одобрение за короткое время.
Условия
•Сумма от 5 тысяч до 200 тысяч сомов.
• Срок — от 3 до 36 месяцев.
• Процентная ставка — 22 процента годовых, ГЭПС — от 24,42 процента.
Получить кредит очень просто
• В приложении O!Business выберите «Кредиты» → «Вкладывайте в бизнес».
• Укажите сумму, срок и дату первого платежа — расчет появится автоматически.
• Завершите оформление и дождитесь одобрения.
Средства поступят на ваш счет прямо в приложении.
Скачайте O!Business в App Store или Google Play.
ОАО «О!Банк». Лицензия НБКР № 044 от 17.09.2024 года.