O!Bank предлагает онлайн-кредиты для индивидуальных предпринимателей в приложении O!Business — быстрое и удобное решение для развития вашего бизнеса.

Почему это выгодно



•Оформление полностью онлайн, без визита в банк.

•Без залога и лишних документов.

•Быстрый расчет суммы и сроков, одобрение за короткое время.



Условия

•Сумма от 5 тысяч до 200 тысяч сомов.

• Срок — от 3 до 36 месяцев.

• Процентная ставка — 22 процента годовых, ГЭПС — от 24,42 процента.



Получить кредит очень просто



• В приложении O!Business выберите «Кредиты» → «Вкладывайте в бизнес».

• Укажите сумму, срок и дату первого платежа — расчет появится автоматически.

• Завершите оформление и дождитесь одобрения.



Средства поступят на ваш счет прямо в приложении.



Скачайте O!Business в App Store или Google Play.



ОАО «О!Банк». Лицензия НБКР № 044 от 17.09.2024 года.