O!Bank увеличил уставный капитал

ОАО «О!Банк» сообщает об увеличении уставного капитала. Решение принято в рамках стратегии стабильного развития и направлено на дальнейшее укрепление финансовой надежности банка.
По итогам увеличения уставного капитала на 300 миллионов его общий размер составил 1 миллиард 500 миллионов 800 тысяч сомов.
Увеличение уставного капитала создает дополнительные возможности для наращивания кредитной активности и расширения охвата финансовыми услугами физических лиц и предпринимателей.
ОАО «О!Банк» последовательно укрепляет свои позиции на рынке, оставаясь надежным партнером для клиентов, поддерживая экономическое развитие и обеспечивая стабильность в финансовом секторе.
ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.
По итогам увеличения уставного капитала на 300 миллионов его общий размер составил 1 миллиард 500 миллионов 800 тысяч сомов.
Увеличение уставного капитала создает дополнительные возможности для наращивания кредитной активности и расширения охвата финансовыми услугами физических лиц и предпринимателей.
ОАО «О!Банк» последовательно укрепляет свои позиции на рынке, оставаясь надежным партнером для клиентов, поддерживая экономическое развитие и обеспечивая стабильность в финансовом секторе.
ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.